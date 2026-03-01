Elgiganten Kungälv söker sommarvikariat Sälj
Elgiganten AB / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2026-03-01
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
I den här rollen som sommarvikarie inom sälj på Elgiganten Kungälv är du med och gör skillnad för våra kunder - varje dag. Du hjälper människor att hitta rätt teknik till rätt pris, oavsett om det gäller en dator till plugget, en ny TV inför sommarens sport eller en mobil som klarar alla semesterbilder.
Du blir en viktig del av vårt säljteam där målet är glasklart: skapa en grym kundupplevelse med ärlig rådgivning, hög service och ett leende på läpparna. Vi tror på arbetsglädje, gemenskap och att olikheter gör oss bättre - både som kollegor och i mötet med kunden.
Här får du chansen att:
• Utvecklas inom försäljning, kundservice och hemelektronik
• Jobba i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter
• Bidra till att vi når våra gemensamma mål på avdelningen och i varuhuset
• Vara med i ett inkluderande team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet
Som en värdefull kollega i Elgiganten är du en person både kollegor och kunder litar på. Varför ska vi välja dig?
Du har:
• Ett genuint intresse för människor och gillar att prata med olika typer av kunder
• En positiv attityd och trivs i ett fartfyllt butikstempo
• Förmåga att lyssna, ställa frågor och hitta rätt lösning för kunden
• Viljan att lära dig mer om våra produkter och tjänster inom teknik och hemelektronik
• Möjlighet att jobba flexibla tider, inklusive kvällar och helger under sommaren
Tidigare erfarenhet av butik, service eller försäljning är ett plus, men inget krav - din inställning och ditt engagemang är viktigast för oss.
För att lyckas i rollen menar vi att du bör ha några av följande personliga egenskaper:
• Du vill utveckla både dig själv och företaget och är ivrig att dela din kunskap så att vi tillsammans når våra mål.
• Du stöttar dina kollegor och är aldrig rädd för att kavla upp ärmarna och försöka igen.
• Du är nyfiken, lär dig snabbt och vågar fråga när du är osäker
• Du trivs i team, gillar att hjälpa kollegor och ber om hjälp när du behöver det
• Du är pålitlig, kommer i tid och tar ansvar för dina uppgifter
• Du har ett lugnt och tryggt sätt även när det är mycket att göra
Vi uppmuntrar dig att söka den här tjänsten även om du inte uppfyller alla krav.
Varför bör du välja oss?
Elkjøp har funnits sedan 1962 och är idag marknadsledare i alla nordiska länder. Vi har en stark kultur som är grunden för vår framgång. Att jobba i Elkjøp Nordic är roligt, utvecklande och fartfyllt. Vi ligger i framkant både inom teknik och kundupplevelse och är alltid nyfikna på nya och smartare sätt att göra saker.
På vårt nordiska huvudkontor jobbar 420 kunniga kollegor och erfarna ledare som vill att just du ska lyckas, och i Elgiganten Kungälv blir du en del av den här större gemenskapen.
Hos Elgiganten Kungälv får du dessutom:
• Avtalsenlig lön, pension och ett generöst bonusavtal
• Friskvårdsförmåner och riktigt bra personalrabatter på hemelektronik
• Flexibla arbetstider under sommaren
• Interna utbildningar, kurser och framtida karriärmöjligheter inom Elgiganten/Elkjøp Nordic
Hos oss kommer ditt engagemang, din nyfikenhet och dina idéer att spela roll - varje dag.
WE WIN TOGETHER, WE PLAY TOGETHER, WE GROW TOGETHER AND ARE PROUD TO BE DIFFERENT TOGETHER
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Ersättning
Avtalsenlig lön enligt handels samt goda möjligheter till bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Jobbnummer
9769603