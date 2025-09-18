Elevstödjare till Lilla Tuna anpassad grundskola
2025-09-18
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi på Tuna anpassad grundskola söker engagerade och kompetenta elevstödjare till Lilla Tuna.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med klasslärare och med ett antal andra
elevstödjare som är kopplade till eleverna. Vårt fokus är på eleven och varje elevstödjare
har en direkt avgörande roll för elevens lärande och utveckling.
Elevstödjarens arbetsuppgifter är att:
• stödja eleverna under skoldagen samt i fritidshemsverksamheten, i såväl den pedagogiska lärmiljön som den sociala och fysiska
• vara följsam, det vill säga avläsa och följa elevens behov i stunden
• hantera utåtagerande beteende med ett lågaffektivt bemötande
• aktivt delta i all typ av undervisning, däribland bad/simning som ingår i ämnesområdet motorik samt ämnet idrott och hälsa
• vid behov agera språkrör mellan elev och omgivning under skoldagen och i
fritidshemsverksamheten
• hjälpa och stödja vid personlig omvårdnad såsom toalettbesök, av- och påklädning,
måltidssituationer, vilket kan innebära lyft av elev
• utföra egenvård som kan innebära att ge akutmedicin, sondmata och hantera kateter (rikning)
• samarbeta med lärare, fritidspedagoger, övriga elevstödjare, specialpedagog och övrig personal
• arbeta för en god samverkan mellan skola och hem
• bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling
• cykla med elever och delta vid utflykter utanför skolans område.
Vi söker dig
Vi söker dig som vet att alla elever kan utvecklas oavsett behov eller kognitiv nivå och som kan ge varje elev det stöd som den behöver för att komma vidare i sin utveckling. Du behöver ha en utbildning som barnskötare, elevassistent, stödpedagog eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av arbete med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och NPF är en förutsättning samt kompetens inom AKK och digitala lärverktyg. Du har även tidigare erfarenhet av egenvård och personlig omvårdnad.
Du behöver:
• kunna arbeta både i team och självständigt
• vara trygg, stabil och flexibel
• kunna samarbeta, skapa och upprätthålla relationer
• vara lyhörd och ödmjuk inför elever och kollegor
• kunna möta utåtagerande beteende med ett lågaffektivt förhållningssätt
• kunna utveckla och utmana våra elever oavsett behov eller kognitiv nivå
I den här rekryteringen har vi valt att ersätta det personliga brevet med ett antal urvalsfrågor som vi ber dig att besvara samband med att du skickar in din ansökan. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Här är alla hjältar! - var det en elev som sa. Visst beskriver det Lilla Tuna väl.
Grundskola F-9 och anpassad grundskola inkluderad går på Tunaskolan. Tillsammans med
Mårtenskolan och Lilla Tuna bildar vi rektorsområde Tuna. Vi är stolta över den mångfald vi representerar, och ser olikheter som en tillgång. Tunaskolan är samlokaliserad med Östervångsskolan. Rektorsområde Tunas professionella och stolta lärarkår och personalgrupp gör sitt yttersta för eleverna.
Vår vision är att eleverna ska lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.
I anpassad grundskola går elever med intellektuell funktionsnedsättning. Tuna anpassad grundskola har årskurser från 1 till 9. Eleverna är indelade i stadieklasser, samt inriktning ämnen och ämnesområden. Tuna anpassad grundskola är organiserad i tre olika spår enligt följande:
• A-spår: Inriktning ämnen, undervisning sammanhållen klass
• B-spår: Inriktning ämnesområden, undervisning i sammanhållen klass
• C-spår: Inriktning ämnesområden i kombination med NPF och undervisning som i större
utsträckning är individualiserad. Spåret leds av biträdande rektor med tillhörande elevhälsa och
administration på Mårtenskolan.
A- och B-spåret bedriver verksamhet på Tunaskolan medan C-spåret har sina lokaler på Lilla Tuna. Lilla Tuna är samlokaliserad med Mårtenskolan och ligger cirka 1 km från Tunaskolan. Skolan erbjuder även en fritidshemsverksamhet för låg- och mellanstadiet. A- och B-spåret har fritidshemsverksamhet i Tunaskolans lokaler och C-spåret har fritids på Lilla Tuna.
Lärandet och arbetet med att göra eleverna självständiga i vardagen är centrala delar på Tuna anpassad grundskola. Omsorg och lärandet i omsorgen är också en viktig del i arbetet med våra elever.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
