Elevstödjare till anpassad grundskola i Dalby
2026-03-23
Vill du arbeta nära elever i en trygg och meningsfull verksamhet där pedagogik, omsorg och relationer går hand i hand?
Nu söker vi elevstödjare till de anpassade grundskolorna i Dalby.
Tjänsterna är placerade inom Nyvång skolområde och kan komma att tillsättas på Nyvångs anpassade grundskola eller Backsippan, som är samlokaliserad med Hagalundskolan. Det finns även möjlighet till placering i ny verksamhet utifrån kommande behov.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar på dessa frågor är därför en viktig del av vårt urvalsarbete. Vi kan komma att tillämpa löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som elevstödjare arbetar du i ett team nära elever - både i grupp och enskilt - under hela skoldagen och i fritidshemmet. Du är en viktig del i elevernas lärande genom att stötta och utmana dem i alla delar av dagen. Uppdraget innebär ett pedagogiskt och socialt stöd i kombination med omsorg, där relation, trygghet och struktur är avgörande.
Arbetet innefattar regelbundet:
- stöd i undervisning och vardag utifrån elevens individuella behov.
- stöd vid av- och påklädnad.
- stöd i måltidssituationer.
- stöd vid toalettbesök, inklusive blöjbyten.
- att arbeta nära elever i situationer som kräver både fysisk och mental närvaro.
I din roll som elevstödjare kommer du att:
- arbeta aktivt med struktur, förutsägbarhet och tydliggörande pedagogik.
- möta och hantera stress och utmanande beteenden med ett lågaffektivt bemötande.
- samarbeta tätt med lärare, övriga elevstödjare, övrig personal och vårdnadshavare.
- delta vid utflykter och aktiviteter utanför skolans område.
Omsorgsinsatserna genomförs med ett tydligt mål om att stärka elevernas självständighet och delaktighet, utifrån varje elevs förutsättningar.
Vi söker dig
Vi söker dig som delar vår grundsyn att alla elever kan utvecklas, oavsett utvecklingsnivå, och som arbetar för att göra eleverna så självständiga som möjligt utifrån deras individuella förutsättningar.
Du ser undervisning, omsorg och relationsarbete som sammanlänkade delar av elevens utveckling och arbetar med tydliga mål, struktur och ett respektfullt bemötande i undervisningens och vardagens alla situationer.
Vi söker dig som:
- har erfarenhet av arbete med barn och unga med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
- har arbetat med personlig omvårdnad, inklusive toalettstöd och blöjbyten.
- är trygg i att kombinera omsorgsarbete med ett pedagogiskt och relationsskapande förhållningssätt.
- kan arbeta självständigt, men är samtidigt en lagspelare som tar ansvar för kommunikationen och ser samarbete i arbetslaget som en förutsättning för att eleverna ska lyckas.
- är stabil, empatisk och professionell i situationer som kan vara krävande.
- har mycket god förmåga att tala, förstå och skriva svenska utan begränsningar, då arbetet kräver tät kommunikation och dokumentation.
Du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom barn och fritid, vård och omsorg, socialt arbete eller annan utbildning som skolledningen bedömer likvärdig.
Du har kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, samt kunskap om AKK/tecken som stöd och användning av digitala hjälpmedel i arbetet med elever.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Anpassad grundskola inom Nyvång skolområde bedrivs på Nyvång och Backsippan i Dalby. Inom skolområdet finns även Fåglasång anpassad grundskola i Södra Sandby.
Verksamheterna präglas av ett nära samarbete mellan olika professioner. Hos oss arbetar lärare, elevstödjare och övrig personal tillsammans för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vi värdesätter ett kollegialt arbetssätt, tydlig struktur och ett varmt bemötande i mötet med elever och vårdnadshavare. Vi ser hela elevens dag - i skola och fritidshem - som en del av lärandet och arbetar aktivt för att skapa en meningsfull och sammanhållen vardag där varje elev får stöd och utmanas i sin utveckling.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/263".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Martin Persson, biträdande rektor martin.persson@lund.se 046-3599151
9813564