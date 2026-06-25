Elevresurs sökes till Lagaholmsskolan åk 7, Laholms kommun
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2026-06-25
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Lagaholmsskolan är en centralt belägen 7-9 skola i Laholm med ca 320 elever och knappt 40 personal.
Vårt arbete med att skapa en skola där samarbete och kollegialt lärande råder har påbörjats och vi har en spännande resa framför oss. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, i vilka lärarna har all eller huvuddelen av sin undervisning. Detta för att främja arbetet runt våra elever. Då personalen även sitter arbetslagsvis ges förutsättningar för att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat.
Användandet av IKT i undervisningen är ett pedagogiskt verktyg för såväl elever som personal i skolarbetet. Vi prioriterar hög social förmåga hos vår personal samt en undervisning som präglas av företagsamt lärande och tydlig målstyrning.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi söker en engagerad och relationsskapande elevresurs till årskurs 7. Uppdraget innebär att ge stöd till elever i deras skoldag, både i undervisningssituationer och i det sociala sammanhanget, med målet att skapa förutsättningar för trygghet, delaktighet och lärande.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att följa en klass i årskurs 7 samt ge riktat stöd till två elever med individuella behov av extra anpassningar och struktur i sin skoldag. Du arbetar nära undervisande lärare, elevhälsa och övriga kollegor och ingår i ett arbetslag. En elev behöver stöttning i matsituation, idrott och slöjd. En elev går integrerad anpassad grundskola och behöver stöttning i skolarbete. Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du behöver dessutom ha
erfarenhet av arbete med barn och unga i behov av särskilt stöd under hela sin skoldag och inkluderande arbetssätt
ett lugnt och tydligt förhållningssätt
god samarbetsförmåga och kunna bygga förtroendefulla relationer samt vara flexibel och lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tillträde enligt överenskommelse
Löneläget för elevassistent/elevresurs är från lägst 25 900 kr till som högst 35 800 kr. Medellönen är 30 540 kr. Den lön som erbjuds bedöms utifrån den sökandes utbildning och erfarenheter.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Lagaholmsskolan 7-9 Kontakt
Jessica Olsson jessica.olsson@edu.laholm.se 0702-523718 Jobbnummer
9978175