Elevkoordinator, pedagogiskt arbete i fritidshem samt stöd i klass.
2025-11-04
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F-6 skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge.
Skolan är uppdelad i en lågstadiebyggnad och en mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har cirka 700 elever.
I den här tjänsten delar du din tid mellan fritids- och skoltid. På fritidstiden förväntas du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med dina kollegor enligt läroplanen för fritidshem. Under skoltid förväntas du kunna stötta eleverna utifrån en planering som läraren har lagt upp eller stötta på gruppnivå. Det kan också innebära att följa med någon av eleverna när de deltar i ett större sammanhang och att stötta eleverna i det sociala samspelet. Kvalifikationer
Du som söker har slutförd gymnasieutbildning samt eftergymnasial utbildning som lägst YH med inriktning mot barn och unga.
Meriterande är om du har vidare pedagogisk utbildning till exempel social- eller behandlingspedagog. Även meriterande att ha erfarenhet av att ha jobbat i skolan.
För att trivas i den här rollen behöver du vara duktig på att samarbeta, vara flexibel och att relationsskapande är en av dina bästa förmågor. Du behöver också vara en tydlig vuxen och ha uthållighet. Övrig information
