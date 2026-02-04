Elevhandledare/barnskötare till Valla och Sköldinge skolor
2026-02-04
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Du kommer under skoldagen att arbeta som resurs på skolan som elevhandledare. I det dagliga arbetet ingår att ge stöd till elever både i undervisningssyfte samt träning i det sociala samspelet. I uppdraget ingår till viss del att genomföra undervisning som planerats av läraren samt att vara delaktig i planeringen av det dagliga arbetet. Du samarbetar med andra kollegor i arbetslaget för att driva arbetet mot elevernas uppställda mål med elevens bästa i fokus. Tjänsten innebär arbete på skolans fritidshem, tiderna kan variera mellan morgontid och/eller eftermiddagstid. Kvalifikationer
Det är en fördel om du som söker är utbildad elevhandledare eller barnskötare, men inget krav. Erfarenhet av liknande uppdrag är önskvärt. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och har insyn i skolans och fritidshemmets styrdokument. Vi lägger stor vikt vid att bygga förtroendefulla relationer i våra verksamheter, till både elever, kollegor samt vårdnadshavare, så en positiv människosyn är nödvändig.
Som person är du flexibel och tar gärna egna initiativ. Du ska kunna leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet. Vi vill att du ska se barnets lärande i ett helhetsperspektiv under dagen. I ditt bemötande ska du vara positiv och lyhörd inför deras behov.
ÖVRIGT
Anställningsintervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303441/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ann Frykman Wall ann.frykmanwall@katrineholm.se 0150-573 96 Jobbnummer
9723686