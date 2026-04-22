Elevhälsokoordinator till Annelund/Olympia i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Kuratorjobb / Kävlinge Visa alla kuratorjobb i Kävlinge
2026-04-22
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
Om tjänsten
Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt! Vi arbetar i ett område där skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt, vilket ställer höga krav på oss, men också gör vårt arbete otroligt meningsfullt. Vi har nyligen omorganiserat vår ledningsstruktur för att frigöra tid för det elevnära stödet. Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla vårt elevhälsoteam och vara drivande i vårt sociala och trygghetsskapande arbete.
I denna roll arbetar du tätt tillsammans med skolledning och EHT med stort fokus på våra elever, deras nätverk och vår elevhälsa för att tidigt identifiera behov och samordna insatser för att främja närvaro, trygghet och studiero samt goda studieresultat. Du har inget personal- eller budgetansvar, utan är skolornas samordnare i frågor som rör närvaro, trygghet och samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer. Tjänsten innebär arbete på både Annelund- och Olympiaskolan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda utmanande samtal: Leda möten med elever och vårdnadshavare där du med tydlighet och empati står för skolans ansvar och arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för gemensamma vägar framåt.
Samordna komplexa elevärenden: Vara skolans trygga länk i samverkan med externa aktörer så som BUP, habilitering, socialtjänst och polis.
Elevnära arbete: Främjande och förebyggande på individ- och gruppnivå kopplat till värdegrund och relationer.
Handlägga och utreda: Ansvara för skolans arbete gällande misstanke om kränkande behandling i enlighet med Skollagen.
Leda närvaroarbetet: Kartlägga, analysera och genomföra insatser för elever med problematisk skolfrånvaro.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som är en stabil, trygg och relationsbyggande kraft. Du räds inte svåra samtal, utan ser dem som en möjlighet för att skapa förståelse och att vända negativa mönster. Du har förmåga att möta kritiska synpunkter med lugn och är, med hjälp av din förankring i lagar och styrdokument, trygg i att stå för både skolans, elevens och hemmets rättigheter och skyldigheter. Du har god förmåga att arbeta självständigt i samarbete med andra. I ditt arbete är du både lösningsfokuserad, strukturerad och drivande i processer.Kvalifikationer
Akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare, specialpedagog eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God kunskap om, och förståelse för, bådeSkollagen och Socialtjänstlagen
Väldokumenterad erfarenhet av att leda utmanande samtal med vårdnadshavare och externa aktörer
Tidigare har arbete inom skola och/eller socialtjänst
Meriterande utbildning/erfarenhet:
Utbildning inom MI, RePulse eller liknande
Arbete i socioekonomiskt utsatt område
Analys av statistik och att följa upp insatser
Närvarofrämjande arbete
Handläggning och utredning av ärenden gällande misstanke om kränkande behandling
Närvarofrämjande arbete
Vi erbjuder:
Ett tätt och prestigelöst samarbete i skolledning och vårt fantastiska elevhälsoteam samt möjligheten att verkligen forma en roll som gör skillnad på riktigt för våra elever och deras framtid. Välkommen med din ansökan!
Om anställningen
Tillträde 2026-08-04 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att genomföras tisdagen den 12 maj.
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Skolorna ligger nära varandra och har gemensam organisation där man som medarbetare kan arbeta på båda enheterna.
Vi arbetar målmedvetet, för att våra elever ska nå goda resultat i en skola där alla respekteras utifrån sin person och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, utifrån elevers behov och förutsättningar. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, som verkar för en lärande organisation med undervisningsmetoder förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra förväntningar på ditt engagemang och delaktighet i att göra varje dag till den bästa för våra elever är därför höga!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Olympiaskolan Kontakt
Bitr rektor
Anna Jacobsson anna.jacobsson@kavlinge.se 046-739468 Jobbnummer
9870527