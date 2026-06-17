Elevcoach till Magelungens resursskola Uppsala
Magelungen Utveckling AB / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-17
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Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del. Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
På Magelungens verksamhet i Uppsala erbjuder vi resurskola (7-9) i kombination med strukturerad öppenvård, behandlingsskola och hemmasittarprogrammet (HSP). De ungdomar vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska svårigheter och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt socialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla ungdomar kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar. Om tjänsten
Som elevcoach på Magelungen grundskola arbetar du i en verksamhet som erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Vi erbjuder ett mindre sammanhang med anpassad undervisning och skräddarsydda, individuella lösningar. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka ungdomarna genom att fokusera på deras resurser och kompetens, för att tillsammans jobba mot elevens egna mål. Ditt uppdrag är att bygga en tillitsfull relation med alla elev och ge motiverande stöd både socialt och inlärningsmässigt. Du skapar trygghet genom motiverande samtal och genom att finnas där för eleverna i skolans allmänna utrymmen, på lektionerna samt på rasterna. Du vägleder även eleverna till ytterligare stöd och resurser som kurator, skolsköterska och/eller studie- och yrkesvägledare. Allt detta bidrar till en helhetsorienterad och salutogent sammanhang där eleverna känner sig sedda, motiverade och stärkta i sin utveckling och mål framåt. Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att hjälpa målgruppen. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på en resursskola. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever i omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.
Anställningsform
Tjänsten är ett visstidsanställning på deltid (60 %) från 17 aug till 22 dec 2026 med eventuell förlängning under vårterminen. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Åsa Bergström.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/.
Ansök i god tid, Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att Polismyndigheten har tagit emot en fullständig ansökan tills utdraget skickas. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/
753 09 UPPSALA Kontakt
Rektor
Åsa Bergström asa.bergstrom@magelungen.com +46763099935 Jobbnummer
9968727