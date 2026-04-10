Elevassistenter till Stora Holm anpassad gymnasieskola
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10
Vi söker dig som vill jobba vid en ny och fräsch anpassad gymnasieskola i Göteborg. Anpassad gymnasieskola är en egen skolform med egna kursplaner. Hösten 2024 startade vi en ny skolenhet för elever på tidig utvecklingsnivå inom individuellt program. Hösten 2025 expanderade vi och även denna höst får vi fler elever. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer och har en intellektuell funktionsnedsättning, oftast med olika tilläggsdiagnoser som exempelvis autism, rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättning.
Vår skola ligger i ett lugnt och naturnära läge vid Stora Holm på Hisingen. Naturen och de fina omgivningarna är en självklar del i undervisningen. För dig som åker kollektivt ligger närmsta busshållplats ett par minuter bort. Skolan kommer till hösten att ha 46 elever uppdelade i åtta grupper. Vi söker nu kompetenta och engagerade elevassistenter som kan få våra elever att trivas, utvecklas och nå utbildningens mål. Ditt arbete kommer att bidra till att skolan lyckas med sitt pedagogiska uppdrag och att eleverna rustas inför vuxenlivet. Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som elevassistent innebär att skapa tydlighet, struktur, förutsägbarhet och trygghet under hela skoldagen genom att använda tydliggörande pedagogik. Du kommer ge eleverna stöd både enskilt och i grupp, i såväl lärande som omsorg. Målet med ditt arbete är att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att lyckas med ditt uppdrag krävs en hög grad av professionalism i ditt förhållningssätt och att du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov, förutsättningar och dagsform. Du har tidigare erfarenhet av att bemöta elever med utmanande beteende och arbetar lågaffektivt.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du jobbar tillsammans i nära kollegialt samarbete med både lärare, övriga elevassistenter och elevhälsopersonal. Skolans gruppchef är din närmsta chef. Du bidrar till att skapa en kultur och ett förhållningssätt som går i linje med skolans värderingar. Vi tror på att arbeta långsiktigt genom ödmjukhet, lyhördhet och samarbete. Vi tror att vi blir klokare och bättre tillsammans. Vi tycker att trivsel är viktigt och tror på att glädje och engagemang smittar. Vi har kommit igång med att bygga upp en riktigt bra skola och arbetsplats och vi vill ha med oss dig. Välkommen till oss!
Läs mer på www.ag.goteborg.seKvalifikationer
Krav på minst två års erfarenhet av arbete med ungdomar eller barn inom anpassad skola, eller flera års relevant erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionshinder. Krav på erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande, med tydliggörande pedagogik och AKK. Du behöver ha erfarenhet av att bemöta och arbeta förebyggande runt utmanande beteende.
Du har även en relevant grundutbildning exempelvis som elevassistent, undersköterska, stödassistent eller liknande. Har du vidareutbildning, exempelvis som stödpedagog eller aktiveringspedagog, är det särskilt meriterande.
Du har god fysik och rörlighet, möjlighet att klara tunga lyft och medverka på elevernas aktiviteter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, särskilt muntlig kommunikation. Det är även meriterande med digital kompetens utöver grundläggande nivå. Teckenspråk och B-körkort är meriterande.
Som person är du en stabil och trygg person som är professionell i din yrkesroll. Du är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du är flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Vänta inte med din ansökan, urval sker löpande.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Gruppchef
Sofia Svensson 079-3240611 Jobbnummer
9848595