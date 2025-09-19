Elevassistenter till Stora Holm anpassad gymnasieskola
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I Göteborg Stad hittar du landets största verksamhet med anpassad gymnasieskola. Anpassad gymnasieskola är en egen skolform med egna kursplaner. För ett drygt år sedan startade vi en ny skolenhet för elever på tidig utvecklingsnivå som läser individuellt program. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning, ibland med olika tilläggsdiagnoser som exempelvis autism, rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättning. Vi söker nu en kompetent och engagerad elevassistent som kan få våra elever att trivas, utvecklas och nå utbildningens mål. Ditt arbete kommer att bidra till att skolan lyckas med sitt pedagogiska uppdrag och att eleverna rustas inför vuxenlivet.
Vår skola finns i ett lugnt och naturnära läge vid Stora Holm på Hisingen. Naturen och de fina omgivningarna är en självklar del i undervisningen. För dig som åker kollektivt ligger närmsta busshållplats endast ett par minuter bort. Skolan har nu 45 elever uppdelade i åtta grupper utifrån elevernas kognitiva utvecklingsnivå och sociala förmåga.
Ditt uppdrag som elevassistent innebär att skapa tydlighet, struktur, förutsägbarhet och trygghet under hela skoldagen. Du kommer ge eleverna stöd både enskilt och i grupp, i såväl lärande som omsorg. Målet med ditt arbete är att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att lyckas med ditt uppdrag krävs en hög grad av professionalism i ditt förhållningssätt och att du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov, förutsättningar och dagsform. Om du har särskilda kunskaper inom något estetiskt område kommer du få goda möjligheter att använda detta i olika lärandesituationer.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du jobbar tillsammans i nära kollegialt samarbete med klassens två lärare, övriga elevassistenter och elevhälsopersonal. Skolans gruppchef är din närmsta chef. Du bidrar till att skapa en kultur och ett förhållningssätt som går i linje med skolans värderingar. Vi tror på att arbeta långsiktigt genom ödmjukhet, lyhördhet och samarbete. Vi tror att vi blir klokare och bättre tillsammans. Vi tycker att trivsel är viktigt och tror på att glädje och engagemang smittar. Vi har kommit i gång med att bygga upp en riktigt bra skola och arbetsplats och vi vill ha med oss dig. Välkommen till oss!
Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande.
Läs mer på www.ag.goteborg.se Kvalifikationer
Krav på minst ett års erfarenhet av arbete med ungdomar eller barn inom anpassad skola, eller flera års relevant erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionshinder. Krav på erfarenhet av att arbeta genom lågaffektivt bemötande, med tydliggörande pedagogik, AKK såsom tecken som stöd eller teckenspråk. Du har även en relevant grundutbildning exempelvis som elevassistent, undersköterska, stödassistent eller liknande.
Du har god fysik och rörlighet, möjlighet att klara tunga lyft och medverka på elevernas aktiviteter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, särskilt muntlig kommunikation. Arbetet kräver god kompetens i de vanliga digitala verktygen.
Har du vidareutbildning, exempelvis som stödpedagog eller aktiveringspedagog, är det särskilt meriterande. Det är även meriterande med digital kompetens utöver grundläggande nivå. B-körkort är meriterande.
Som person är du en stabil och trygg person som är professionell i din yrkesroll. Du är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du är flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
