Elevassistenter till Hökegården anpassad gymnasieskola
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Hökegården AG är en anpassad gymnasieskola i Göteborg. Skolan består av två enheter som samarbetar och delar lokaler och har cirka 50 medarbetare och 44 elever. Våra elever läser på anpassade gymnasieskolans individuella program och är på olika utvecklingsnivåer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi söker nu två engagerade elevassistenter som vill vara med och stötta våra elever i sin skolgång.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på det individuella programmet arbetar du utifrån varje enskild elevs förmågor och behov. För oss är det viktigt att du tror på elevernas förutsättningar att utvecklas och att du ser möjligheter istället för hinder. På skolan anpassar vi vårt arbetssätt för att möta elever med intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning. Några har flerfunktionsnedsättning, såsom epilepsi, synnedsättning, hörselnedsättning mm. Eleverna behöver stöd i de flesta situationer under skoldagen. Vi vill stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet genom att variera undervisningen med hjälp av t ex musik, bild och digitala verktyg.
Tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor arbetar ni i ett arbetslag, som består av en speciallärare och flera elevassistenter. Ni genomför och utvecklar elevernas undervisning samt hjälper till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap inom sex ämnesområden: språk och kommunikation, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, natur och miljö, hem- och konsumentkunskap samt samhällskunskap.
Läs mer om oss på http://www.ag.goteborg.seKvalifikationer
Krav på minst ett års erfarenhet av arbete med ungdomar eller barn inom anpassad skola, eller flera års relevant erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionshinder. Krav på erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande, med tydliggörande pedagogik och AKK. Du behöver ha erfarenhet av att bemöta och arbeta förebyggande runt utmanande beteende.
Du har även en relevant grundutbildning exempelvis som elevassistent, undersköterska eller stödassistent. Har du vidareutbildning, exempelvis som lärarassistent, stödpedagog eller aktiveringspedagog, är det särskilt meriterande.
Du är en stabil och trygg person som är professionell i din yrkesroll. Du är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du är flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.
Du har god fysik och rörlighet, möjlighet att klara tunga lyft och medverka på elevernas aktiviteter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, särskilt muntlig kommunikation. Det är även meriterande med digital kompetens utöver grundläggande nivå. B-körkort är meriterande. Övrig information
Vänta inte med din ansökan, urval sker löpande.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Kerstin Damgaard 031-3672011 Jobbnummer
9965125