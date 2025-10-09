Elevassistenter till Björknäs anpassade grund-/gymnasieskola, Nacka kommun
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola växer med fler elever och söker nu två nya elevassistenter.
Hos oss får du arbeta i ett tight och engagerat team med låg personalomsättning - något vi är stolta över. Vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och delar en stark tro på varje elevs möjligheter. Din närmaste chef är själv utbildad specialpedagog och mån om att skapa goda förutsättningar för både elever och personal. Här finns en genuin vilja att du ska växa i din roll, oavsett hur mycket erfarenhet du har.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag som elevassistent på Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola arbetar du utifrån varje elevs behov, intressen, utveckling och förutsättningar. Du möter elever med många olika former av funktionsvariationer och följer eleverna både genom skoldagen och KTT, före och efter skoldagen. De flesta eleverna läser ämnesområden och du behöver kunna kommunicera med barnen med olika AKK. Tillsammans med arbetslaget som inkluderar en lärare och flera elevassistenter ansvarar du för att genomföra och utveckla elevernas träning och undervisning.
Du följer elever genom hela skoldagen, inklusive fritidshemstiden och ger stöd i både lärandet och omvårdnaden för att dagen ska fungera väl. På fritids är du motiverande och bidrar till att eleverna får både meningsfulla och roliga aktiviteter. Arbetet är fysiskt krävande och inkluderar omvårdnad. Eleverna har omfattande omvårdnadsbehov och behöver stöd i olika situationer under dagen. Som personal inom anpassad skola kan du också komma att arbeta på olika avdelningar över tid, beroende på verksamhetens behov.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial utbildning
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
- erfarenhet av att arbeta med barn- och/eller ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och-/eller flerfunktionsnedsättningar
- erfarenhet av att arbeta med barn- och/eller ungdomar med autism
- god kännedom och erfarenhet av NPF.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta på en anpassad grund- och/eller gymnasieskola
- gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg
- utbildning eller genomförda kurser inom intellektuell funktionsnedsättning
- kunskap inom teckenkommunikation och/eller andra alternativa kommunikationssätt som exempelvis bildstödskommunikation.
Är det här du?
För att lyckas i rollen har du ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Vidare är du självgående men förstår vikten av det kollegiala samarbetet och tycker om att arbeta i team. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du har ett positivt förhållningssätt i ditt arbete samt har förmågan att hjälpa till att motivera elever i olika sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en vacker närmiljö i natursköna Saltsjö-Boo med engagerade kollegor och nyfikna elever. Våra skolor erbjuder dig ett intressant och inspirerande jobb i en trivsam miljö med fri parkering. Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola är en skola som vill vara i framkant som ständigt utvecklar och förbättrar det pedagogiska arbetet. Vi arbetar i team och värdesätter och prioriterar kollegialt lärande.
Bland medarbetare finns flera olika kompetenser som bildlärare och specialpedagog. Det finns utbildning och kunskap inom motorik och taktil stimulering. På skolan finns ett "vita rummet" och ett " svarta rummet", där vi har aktiviteter och lektioner med sinnesstimulering. På Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola använder vi oss av digitala verktyg och alternativa styrsätt för att öka självständigheten hos eleverna. Vi har en bred kunskap och erfarenhet kring AKK. Du kommer befinna dig i en fungerande verksamhet där tydliga strukturer är viktigt. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/bjorknas-anpassade-gymnasieskola/.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ulrika Kjellberg på ulrika.kjellberg@nacka.se
och 070-431 85 25.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-23!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/jobb-vuxenutbildning/om-att-jobba-i-nacka/lediga-jobb-hos-nackas-kommunala-skolor/.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
