Elevassistenter till anpassad grundskola på tjörn
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2026-07-06
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Om Fridas hage
På Fridas hage tror vi att barn utvecklas bäst när de möts av vuxna som både bryr sig och ställer krav. Därför arbetar vi med tydliga strukturer, höga förväntningar och starka relationer.Vi är en F5-skola med fritidshem och anpassad grundskola på vackra Tjörn. Hos oss möts omkring 200 elever varje morgon av engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygghet, studiero och lust att lära.Vi är en skola där det ska vara lätt att veta vad som gäller för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vi tror att struktur skapar trygghet och att trygghet skapar förutsättningar för lärande.Samtidigt är Fridas hage mer än organisation och rutiner. Här finns skratt i korridorerna, vuxna som känner sina elever och kollegor som hjälper varandra när vardagen kräver det. Här firas framgångar, stora som små, och här arbetar vi tillsammans när utmaningar uppstår.Vår ambition är enkel att formulera men kräver mycket arbete varje dag:
Här växer vi tillsammans.
Vi söker därför inte bara kompetens och utbildning. Vi söker människor som vill vara med och göra skillnad på riktigt tillsammans med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Nu söker vi en elevassistent till vår anpassade grundskola. Uppdraget innebär att arbeta nära elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, i nära samarbete med lärare, elevhälsa och övrig personal.
Som elevassistent arbetar du på uppdrag av ansvarig lärare och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö under hela skoldagen.Dina arbetsuppgifter
• Ge pedagogiskt och socialt stöd till elever i undervisning och andra skolsituationer
• Stödja elever i kommunikation, struktur och självständighet
• Arbeta enligt planering och instruktioner från ansvarig lärare
• Medverka till trygghet, studiero och god hållbar arbetsmiljö
• Delta i samverkan med kollegor och elevhälsa
• Följa skolans rutiner för säkerhet, sekretess och bemötande med våra styrdokument som stöd.Kvalifikationer
Som elevassistent arbetar du på uppdrag av ansvarig lärare och ger pedagogiskt och socialt stöd till elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Uppdraget kräver trygghet, struktur och professionellt bemötande.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Kunskap om AKK, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
• God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
• En tydlig organisation och klara roller
• Nära samarbete med lärare och elevhälsa
• Ett närvarande och tydligt ledarskap
Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig enligt Skollagen att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 .
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026/128". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 70 HÖVIKSNÄS Arbetsplats
Tjörns kommun, Fridas hage Kontakt
Rektor
Martin Norman martin.norman@tjorn.se +46304601911 Jobbnummer
9992993