Elevassistenter till anpassad grundskola mot ämnesområden
2025-09-26
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker nu kompetent, stabil elevassistent med vårdutbildning till vår anpassad grundskola mot ämnesområden.
Vi kan stolt berätta att inom Svartbäcksskolans rektorsområde finns Haninge kommuns största anpassad grundskola för åk 1-9 inom ämnesområden. För närvarande har vi fjorton klasser, varav tio klasser med inriktning mot ämnesområden. Nu söker vi engagerade elevassistenter till en av våra klasser mot ämnesområden.
I rektorsområdet finns en grundskola för åk F-6 med 340 elever.
Vår skola ligger vid Tyresta nationalpark i Haninge kommun med urskogen runt hörnet. Vi har höga ambitioner att ständigt utveckla verksamheten genom att vara en attraktiv skola där alla elever får plats och där vi jobbar tillsammans med målet i sikte för att skapa goda förutsättningar för ett bra framtida liv för elever. Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling av verksamheten, där höjda resultat, ökad likvärdighet samt tillgänglig lärmiljö står högt på agendan. Vår skolmiljö är kreativ vilket vi på olika sätt synliggör i lärandet.
Ditt uppdrag
Elevassistentens arbetsuppgifter är att under klassläraren ansvar, aktivt delta i planering, genomförande av undervisningen inom skol- och fritidshemsverksamheten. Eleverna inom anpassade grundskolan har även andra funktionsnedsättningar såsom autism, beteendeproblematik och rörelsehinder, vilket innebär att det i uppdraget ingår en del omsorgsansvar. Arbetet är både fysiskt och psykiskt tungt.
Det här söker vi hos dig
Du har en undersköterska utbildning. Har en god kunskap och erfarenhet av olika former av NPF-diagnoser samt beteendeproblematik, helst inom anpassad grundskola. Som pedagog innehar du ett lågaffektivt bemötande. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån elevens behov. Du är lyhörd, ansvarstagande och lösningsfokuserad, ser vikten av att skapa goda relationer med elever, medarbetare och föräldrar. Du har en stabil fysik då det dels förekommer utomhusaktiviteter i samtliga väder.
Du behöver kunna uttrycka dig begripligt på svenska, i såväl tal som skrift då arbetet kommer med såväl kontakt med vårdnadshavare som viss dokumentation.
Stor vikt kommer läggas vid personlig mognad och lämplighet och tidigare erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola ämnesområden.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor.
Friskvårdscheckar, 2000:-/år
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
