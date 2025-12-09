Elevassistenter till anpassad grundskola i skolområde Sydväst 19
Vi söker nu två elevassistenter till Frölundaskolan Bräcke.
Tjänsterna är tillsvidare och heltid.
Skolområde Sydväst 19 består av två anpassade grundskolor årskurs 1-9; Frölundaskolan Bräcke och Högsbogårdsskolan. Vi söker nu elevassistenter som vill göra skillnad för våra elever på Frölundaskolan Bräcke. Skolan delar skolgård och skolbyggnader med Frölundaskolan.
Eleverna läser efter anpassade grundskolans läroplaner, ämnen och/eller ämnesområden. Den stora majoriteten av eleverna läser enligt kursplan ämnesområden. Vi söker därför elevassistenter som vill ha ett utvecklande och elevnära arbete under hela skoldagen där våra elever får växa och utvecklas.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent hos oss erbjuds du ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är delaktig i så väl pedagogiska som sociala sammanhang kring eleverna i skolan och i fritidshemmet/LSS. Uppdraget innebär att du arbetar elevnära och modellerande med mycket fokus på bemötande och förhållningssätt. Arbetet utgår ifrån målgruppens behov och innefattar stöd i undervisningssituationer, omvårdnad och egenvård. Arbetet varierar och du behöver ha en god fysisk hälsa och rörlighet. Hos oss arbetar all personal aktivt för att utveckla elevernas kommunikation, delaktighet och inflytande. Det betyder att all personal behöver kompetens inom alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Digitala verktyg är ett centralt kommunikationsverktyg för de flesta av våra elever.
I rollen som elevassistent ingår du i ett arbetslag med flera professioner där ni har ett nära samarbete kring eleverna. Tillsammans ser ni till att varje elev får möjlighet och motivation att utvecklas till en självständig individ utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som minst har en gymnasial utbildning, med påbyggnad inom området. Ett krav för tjänsten är att du har minst sex månaders erfarenhet av anpassad grundskola. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller har en utbildning inom omsorg.
Då digitala verktyg är viktiga hjälpmedel för våra elever behöver du kunna stödja dem i användandet av dessa. Du behöver kunna eller vilja lära dig alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Det är dessutom starkt meriterande om du behärskar taktil kommunikation. Du skall kunna uttrycka dig i tal och skrift på ett ändamålsenligt sätt.
Simning och deltagande i vattenaktivitet är ett kunskapskrav i skolan. Därför behöver du ha goda kunskaper i simning för att stödja eleverna i detta.
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv. Du ser allas olikheter som en tillgång och är nyfiken på att finna lösningar för svårigheter som eleverna kan möta i lärandemiljön. Att samverka är en förutsättning och självklarhet för dig. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med andra yrkesprofessioner och med vårdnadshavare för elevens bästa. Detta ställer också krav på stor lyhördhet.
Du har intresse för och erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsvariationer och är lyhörd för varje individs specifika förutsättningar och behov. Arbetet kan innebära att eleverna under hela eller delar av sin dag i skola och på fritidshem behöver nära stöd av dig som elevassistent. Det är därför viktigt att du sätter eleven i centrum samt har förmåga och trivs med att agera självständigt.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer du upptill personligt brev att behöva svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
