Elevassistenter till anpassad grundskola Aspuddens skola vikariat
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Aspuddens skola är en trevlig F-9 skola med drygt 750 elever varav 22 elever i anpassad grundskola F-9.
Vi har fantastiska omgivningar nära Vinterviken som berikar vår utemiljö.
Anpassad grundskola är en viktig del i Aspuddens skola och består i nuläget av 22 elever fördelade i 3 klasser. Klasstorlek och personaltäthet anpassas utifrån elevernas behov. Vi har fritidsverksamhet F-6 samt KTT för elever över 13 år. Våra PREST-lärare undervisar alla elever på skolan inom grundskola och anpassad grundskola. Tydliggörande pedagogik i kombination med ett lågaffektivt förhållningssätt utgör en gemensam grund i allt arbete inom anpassad grundskola.
Allt vårt arbete utgår från vår gemensamma vision: Tillsammans och med glädje för alla elevens utveckling och lärande där ett gott samarbete mellan hem och skola är en viktig del. Vårt gemensamma utvecklingsarbete för hela skolan har fokus på differentierad undervisning samt ett gott bemötande mellan alla som möts i skolan med målet: En aktiv och nyfiken vuxennärvaro på hela skolan, hela dagen.
Vår gemensamma arbetsmiljö ska vara den bästa tänkbara! Här trivs vi som gillar lagarbete och att ha högt i tak. Om du tillhör den drivna kategorin lärare med elevfokus och passion för uppdraget ser vi fram emot din ansökan.
Känn dig varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är elevassistent med kompetens, kunskap och erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola (fd grundsärskolan). Du har arbetat framgångsrikt med denna elevgrupp tidigare. Du har god kännedom och erfarenhet av att arbeta med elever med NPF samt god förmåga att tillsammans med dina kollegor, skapa en tydlig och förutsägbar lärmiljö för alla elever. Du har positiva förväntningar på alla elever och ett lågaffektivt förhållningssätt i bemötandet av alla elever.
För oss är det självklart att vi arbetar tillsammans i team utifrån en helhetssyn där vi lär av varandra och tar ansvar. Ett fördjupat samarbete mellan skola och fritids är också en förutsättning för att våra elever ska utvecklas och nå målen.
Arbetet innebär att i nära samarbete med kollegor skapa goda lärmiljöer för våra elever i anpassad grundskola under skol- och fritidstid. Du är väl insatt i arbetet med att anpassa lärmiljöer under skol- och fritidstid utifrån varje elevs behov för att de ska få goda förutsättningar att lyckas såväl kunskapsmässigt som socialt. Arbetsuppgifterna styrs utifrån elevernas behov vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Huvudansvaret för undervisningen ligger på lärarna men för att våra elever ska lyckas, är det av största vikt att alla medarbetare arbetar tillsammans och bidrar till helheten utifrån sin kompetens och sin roll. I rollen följer du eleverna under hela skoldagen. Inom den schemalagda tiden ryms även morgonomsorg och fritidsverksamhet.
Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är i fysiskt god form vilket är en viktig förutsättning för att du ska kunna ge eleverna det stöd dom behöver under skol- och fritidstid.
Vi ser att du som person:
• har personlig mognad och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
• har integritet och styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet
• har god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt och prestigelöst sätt
• är relationsskapande med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare
• är tydlig och kommunicerar på ett tydligt sätt med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare
• visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
Då samarbete är en så avgörande del av vårt arbete i anpassad grundskola, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Kunskap i TAKK och teckenspråk är önskvärt samt tidigare erfarenhet att arbeta med elever inom NPF samt stötta elever med epilepsi i skolan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kerstin Åsberg 076-1245909 Jobbnummer
9695341