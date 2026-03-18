Elevassistenter till anpassad grund- och gymnasieskola, Solna stad
2026-03-18
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas.
Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas.
Om oss
I anpassad grundskola finns i dagsläget åtta klasser som läser både mot ämnen och mot
ämnesområde - det som förut kallades för träningsskola. Det arbetar åtta klasslärare och sex praktisk estetiska lärare på skolan och i varje klass arbetar en till tre elevassistenter som följer eleverna genom hela deras skoldag vilken kan bestå av både skola och fritids.
I anpassad gymnasieskola finns det i dagsläget fyra klasser som läser individuella programmet. Det arbetar fyra mentorer och sex praktisk estetiska lärare på skolan och i varje klass arbetar två till tre elevassistenter som följer eleverna genom hela deras skoldag.
Nu söker vi fyra kollegor till anpassad grund- och gymnasieskola med start till hösten! Om du placeras på grund- eller gymnasieskola beslutas utefter individuell bedömning.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu elevassistenter för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Som elevassistent hos oss är du en del av elevens hela skoldag vilket också innebär att vara delaktig i lunch och rastaktiviteter samt även arbetar på vår grundskolas fritids på eftermiddagarna.
Du kommer vara både ett praktiskt och ett pedagogiskt stöd. Du tillgängliggör lärande i samråd med lärare, skapar trygg miljö, följer upp och samverkar med andra funktioner på skolan. Som elevassistent är du en viktig del i att stödja elevens skolgång!
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är utbildad barnskötare, undersköterska med skyddad yrkestitel alternativt utbildad behandlingspedagog
- har dokumenterad erfarenhet att ha arbetat med målgruppen antingen inom anpassad skola eller LSS verksamhet
- har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
- kunskap i TAKK och bildstöd
- erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elever i behov av särskilt stöd. Du har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever.
Du kommer att arbeta i ett team där samarbete, tydlig kommunikation och trygghet står i centrum. Vi söker någon som ser möjligheter, som inte är rädd för att tänka utanför boxen och hitta lösningar i stunden. Du har har tålamod och brinner för att skapa en meningsfull och fungerande skoldag för eleven. Du är trygg, lugn och flexibel i mötet med elever och har förmåga att ta snabba beslut när situationen kräver det.
Du arbetar strukturerat och har ett ledarskap som bottnar i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga att skapa relation med såväl våra elever som vårdnadshavare och kollegor.
Mer information och ansökan
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 100% med tillträde till hösten. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Sara Österåker på Sara.Osteraker@solna.se
eller biträdande rektor Simon Andersén på Simon.Andersen@solna.se
. Vi ser fram emot din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 1 april 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande. Vi kan komma att tillämpa provanställning för dessa tjänster.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat för denna tjänst.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/182".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Anpassad grund- och gymnasieskola
Sara Österåker, biträdande rektor Sara.Osteraker@solna.se
9805799