Elevassistenter sökes till nya Älvegårdsskolans anpassade grundskola
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-06-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning
Älvegårdsskolan AGR är en liten 1-9 skola där eleverna läser både ämnen och ämnesområden. Till hösten startar vi upp med två klasser. Vi söker nu två elevassistenter som vill vara med och utveckla och bidra till vår verksamhet.
Skolan ligger mellan hav och skog i Torslanda, omgiven av härliga naturområden. Älvegårdsskolans AGR tillhör skolområdet Hisingen 12 som även består av Lillebyskolan. Lillebyskolan och Älvegårdsskolan ligger i varandras närhet.
I skolområdet består ledningsteamet av en rektor och två biträdande rektorer. Runt våra elever finns en stor personalgrupp – lärare och elevassistenter. Det finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.
När skolan är fullt uppbyggd om några år så kommer den att bestå av 5 klasser för elever som har intellektuell funktionsnedsättning.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent är din uppgift att förebygga och överbrygga svårigheter som elever möter under skoldagen. Du arbetar elevnära som pedagogiskt, socialt, fysiskt och psykologiskt stöd tillsammans med läraren och arbetslaget i syfte att underlätta för eleven i skolan när det gäller kunskaper, självförtroende och ansvarstagande. Eleverna följer kursplan i ämnen eller ämnesområden.
Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevernas vårdnadshavare, kolleger samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling. Tjänsten omfattar även pedagogiskt stöd till elever i klassrummet och fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, med en vidareutbildning inom området. Du ska ha kunskap om AKK, gärna i form av utbildning. Du ska även ha minst 6 månaders erfarenhet inom anpassad grundskola. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning och med autismdiagnos.
Som person har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Vidare är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer.
Välkommen med din ansökan!
Vi börjar kalla till intervjuer v.32. Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Grundskola Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495 Jobbnummer
9977812