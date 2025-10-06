Elevassistent till yrkesintroduktion Vård- och omsorg på Burgårdens gymnasi
2025-10-06
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Våra yrkesprogram ger grundläggande högskolebehörighet. Vi är en mångkulturell skola med 1250 elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, hår- och makeupstylister, barberare och fashion designers tillsammans med samhällsvetare, undersköterskor, barnskötare, stödassistenter, naturvetare och djurvårdare.
På Burgården blir yrkesdrömmar till verklighet! Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar.
I tjänsten som elevassistent arbetar du med en enskild elev där du stöttar eleven i dess skolarbetet och förflyttningar under skoldagen. Detta innebär att du följer eleven under elevens skoldag, är med på lektioner och under raster/skollunchen. Du finns till hands för att underlätta i övergångarna mellan olika lektioner och att navigera rätt i skolans lokaler. Du stöttar eleven genom att tydliggöra och tolka uppgifter så att eleven kan genomföra dem men du kan också finnas till hands för andra elever då din elevs arbete flyter på.
Som elevassistent är du den där personen som alltid har ett öga på eleverna, redo att hjälpa till när något blir svårt eller när en extra hand behövs. Du är den som ger stöd vid sidan av klassrummet, men också den som firar varje framsteg stort som smått med samma entusiasm som om du själv hade klarat provet. Du är också en viktig del av elevernas sociala utveckling. När raster och grupparbeten är på schemat, ser du till att alla får vara med, att ingen hamnar utanför och att konflikter löses på ett sätt som alla kan känna sig nöjda med. Din roll är att vara en bro mellan eleven och resten av skolmiljön, och ibland även mellan eleven och dess lärare.
Eleven du jobbar med läser på ett gymnasieprogram där det ingår både teoretiska och praktiska moment. Du har ett nära samarbete med specialpedagog och elevens undervisande lärare för att tillsammans ge eleven de bästa förutsättningarna att utvecklas samt lyckas med sina studier. Uppdraget kan komma att förändras under tiden utifrån elevens behov och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent eller annan pedagogisk roll på gymnasiet är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete med elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande. Du har erfarenhet av, och en god förmåga att samverka med lärare, elevhälsoteam samt hemmet för elevens bästa, och det är meriterande om du tidigare arbetat språkutvecklande. Du behöver ha en god social kompetens och gilla att arbeta med ungdomar.
Som elevassistent har du mycket tålamod och förståelse för alla individers olika förutsättningar. Du är van vid att arbeta flexibelt när verksamheten kräver det och arbetar väl i stressiga situationer. Här är struktur, förutsägbarhet och hjälp med strategier för koncentration samt hantering av känsloläge viktiga delar. Arbetet behöver vara både förbyggande och flexibelt i stunden. Du är duktig på att hitta individanpassade lösningar för att eleven ska nå sina mål.
För att arbeta med ungdomar är det viktigt att du är en förebild och gränssättande vuxen. Som medarbetare är du flexibel och självgående, men trivs också med att arbeta i team med övriga kollegor. Du brinner för att hjälpa elever att strukturera sitt arbete och utveckla sin potential. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utöver goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är det även meriterande om du har kunskaper i arabiska, då aktuell elev har detta som modersmål.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
