Elevassistent till Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-07-27
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Välkommen till Östra Lugnet och Hagavik anpassad grundskola! Hos oss går det drygt 75 elever i årskurs 4-9 fördelade på tio klasser som är åldersblandade; årskurs 4-6 består av fyra klasser som går på Östra Lugnets skola och årskurs 7-9 består av 6 klasser som går på Hagavikskolan. Undervisningen utgår från Anpassad grundskolas läroplan.
Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling. Vi jobbar i mindre klasser med god tillgång till personal för att alla elever ska bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling.
Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som finns. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Som stöd i arbetet har vi ett verksamhetsnära resursteam bestående av en specialpedagog och en speciallärare språk- skriv och läsutveckling.
Vi söker en elevassistent till vår verksamhet. När du jobbar hos oss är du anställd i hela vår verksamhet åk 4-9, verksamhetens behov och din kompetens avgör var du har din placering.
Under skoldagen kommer du att jobba i en eller flera klasser, övrig tid jobbar du i vårt fritidshem. Du ges förutsättningar att etablera goda relationer med eleverna och se varje individ utifrån sina förutsättningar. I klasserna jobbar lärare och elevassistenter i nära samarbete kring elevernas sociala- och kunskapsmässiga utveckling. I vår organisation har vi även lärare i de praktiskestetiska ämnena. Vi är ca 50 medarbetare och några har sin tjänstgöring på både Östra Lugnet och Hagavik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan motsvarande pedagogisk examen. Vi ser positivt på att du har erfarenhet från andra elevassistentuppdrag eller liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har genomgått eftergymnasial utbildning inom pedagogik eller socialt arbete.
Du som söker tjänsten ska:
• ha ett professionellt förhållningssätt
• ha förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag
• vara positiv till utveckling av verksamheten, elever och dig själv
• kunna se varje elev utifrån elevens förutsättningar
• kunna sätta gränser och ha en varm och öppen personlighet
• kunna behålla lugnet i stressfyllda situationer
• ta ansvar för och etablera tillitsfulla relationer med våra elever
• ha erfarenhet av att möta elever på olika funktionsnivåer
Du är även intresserad av att tillsammans med övrig personal ansvara för och utveckla anpassad grundskolas pedagogiska verksamhet. För anställning krävs två utdrag ur belastningsregistret enligt beskrivning under övrig information. Beställ dem redan idag så kan du med fördel ta med dem till en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 269/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Tillförordnad rektor
Susanna Lindström 0470-434 22 Jobbnummer
10012113