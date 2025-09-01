Elevassistent till Nytida Kung Saga gymnasium (vikariat 100%)
2025-09-01
Nu söker vi på Nytida Kung Saga gymnasium en elevassistent för ett föräldravik på 12 månader.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Din roll I din roll som elevassistent är du med och skapar en trygg grund för våra elever som har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik och social träning. Tillsammans med läraren planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån skräddarsydd pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen, på lektioner, under rasten och ev fritidsvistelse. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. I dina uppgifter ingår även viss dokumentation. Om Kung Saga gymnasium
Kung Saga Gymnasium har en estetisk inriktning med musik, teater, dans och bild. Vi har ca 45 elever som går på skolan.
Vi jobbar med teater, musik, bild och dans kombinerat med de teoretiska ämnena för att göra undervisningen så konkret och lustfylld som möjligt för eleverna. Vi har fantastiska lokaler med bl.a. en musikstudio, danssal, replokal samt en stor aula med scen. Vi som jobbar här är kreativt och glatt gäng på 30 medarbetare. Skolan ligger på Telefonplans torg, 1 minut från Telefonplans tunnelbana.
Ta gärna del av skolans verksamhet på Instagram och Youtube.
Titta gärna också på reportagen från i våras om skolans studentutspring:
Här springer studenterna ut: "Full fart" - Aftonbladet TV
På Kung Sagas anpassade gymnasieskola springer elever ut efter fyra år... | anpassad gymnasium student | TikTok
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
• har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor * är ansvarskännande och har en personlig mognad * trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller barnomsorg/ barn och fritid alt annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Vikariat 12 månader, 100% tjänstgöringsgrad Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2025-10-13 Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
