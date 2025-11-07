Elevassistent till Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola (vikariat)
2025-11-07
Har du ett stort intresse för att arbeta med elever inom autismspektrum? Vill du vara med att fortsätta utveckla vår verksamhet där våra stolta, erfarna och engagerade pedagoger tillsammans skapar en trygg och lärande miljö? Är du tillgänglig omgående? Då kan rollen som elevassistent på Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola vara rätt för dig!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start så snart som möjligt till slutet av februari 2026.
Ditt uppdrag
I rollen som elevassistent arbetar du med elever som går på anpassad grund- och gymnasieskola. Du ansvarar för elever med autism och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Du har ett nära och tätt samarbete med en lärare och övriga elevassistenter i ditt arbetslag. Arbetslagen träffas varje vecka för planering och pedagogiskt utvecklingsarbete. I rollen följer och stödjer du elever i alla undervisningsmoment under hela skoldagen samt i fritidsverksamhet/Korttidstillsyn på eftermiddagen. Det är läraren som planerar och skapar undervisningsmaterial men du är delaktig i genomförandet. Vidare hjälper du till med elevers grundläggande behov som mat och hygien samt säkerställer du elevers trygghet, trivsel och utveckling både socialt- och kunskapsmässigt. Du är även med när elever genomför utflykter och aktiviteter utanför skolan.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial utbildning
- intresse av att arbeta med elever inom autismspektrum
- erfarenhet av arbete med barn/elever inom autismspektrum
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola, skola, förskola och/eller vård och omsorg, exempelvis inom personlig assistans, korttidsboende, daglig verksamhet eller annan verksamhet där du haft hand om andra
- gymnasieutbildning med inriktning mot barn- och fritid eller vård och omsorg
- utbildning eller genomförda kurser inom autismspektrum
- kunskap inom teckenkommunikation och/eller andra alternativa kommunikationssätt som exempelvis bildstödskommunikation
Är det här du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en trygg, stabil och professionell person som både har intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du utmanar och inspirerar elever samt arbetar för ett aktivt elevinflytande. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ, löser problem och stöttar andra utan att invänta instruktioner. Du kan hantera många olika arbetsuppgifter, arbetssätt och problem. Du anpassar dig både efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevers behov. Du är öppen för nya situationer och lösningar samt har förmåga att tänka om och nytt. Vidare är du lugn och kontrollerad i stressiga och pressade situationer. För att trivas i rollen är det viktigt att du både vill och klarar av att arbeta med elever som kan uppvisa utmanande beteende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola är en inbjudande, välfungerad och trivsam arbetsplats i en fantastisk miljö. Vi ligger i Saltsjö-Boo med 20 minuter från Slussen. Vi har egen gård samt nära till skog, vatten och natur. Att arbeta hos oss är spännande, intressant och stundom riktigt utmanande. Vi är en unik arbetsplats med professionella, engagerade och stolta medarbetare samt har stora fina lokaler där eleverna till viss del har egna hemvister. Våra skolledare och medarbetare har stor kompetens, erfarenhet och kunskap. Vi har ett mycket nära, gott och prestigelöst samarbete samt arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. 2023 fick vi Nacka kommuns Arbetsmiljö och hälsoutmärkelse.
Som anställd hos får du vara med att påverka samt komma med idéer och tankar. Vi erbjuder dig även en gedigen introduktion, subventionerad lunch, lån av arbetskläder samt god tillgång till parkering. Läs mer om hos https://www.nacka.se/valfard-skola/myrsjo-anpassade-grund-och-gymnasieskola/
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start så snart som möjligt till slutet av februari 2026, med möjlighet till eventuell förlängning.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Annika Klöfver på mailto:annika.klofver@nacka.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag 2025-10-06.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att väljahttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/för
snabbare hantering.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
