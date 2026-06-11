Elevassistent till Kvibergsnässkolan anpassad grundskola 1-9
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2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Kvibergsnässkolan är en anpassad grundskola 1-9 med sammanlagt 15 elever från hela Göteborg. Våra lokaler ligger i samma huskropp som Kvibergsskolan 4-9. Vi arbetar mycket med kommunikationsstöd, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för elever på tidig utvecklingsnivå. Huvuddelen av våra elever läser enligt ämnesområden. Vi har en mycket trygg och kompetent personalgrupp och vårt motto är; Varje elevmöte är en lärandemöjlighet.Dina arbetsuppgifter
Till vår skola söker vi nu en elevassistent.
Tillsammans med lärare, lärare i fritidshem och elevassistenter kommer du att assistera, motivera och stödja eleverna i skolan och på fritidshemmet. Arbetet med eleverna sker i olika sammanhang och miljöer. Vi är mycket utomhus och använder oss av de fina miljöerna som finns i närområdet. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt med eleverna.
Vi har en välplanerad och dynamisk verksamhet där din fantasi och olika kompetenser ges stort utrymme, allt för att skapa en så harmonisk och utvecklande skolgång som möjligt för våra elever. Vi har god samverkan med vårdnadshavarna och andra aktörer utanför skolan. På vår arbetsplats finns mycket glädje, energi och kompetenta kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda erfarenhet och kunskaper att arbeta med barn på tidig utvecklingsnivå, där inkänning och förmåga att möta barnen på deras nivå är avgörande för att anpassa bemötande och genomförande av planerade aktiviteter. Du har avklarad gymnasieutbildning med påbyggnad inom området. Du har grundläggande kunskaper i Tecken som stöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Du har gedigen erfarenhet av och god kunskap kring autism, intellektuell funktionsnedsättning i kombination med NPF-diagnoser och lågaffektivt bemötande. Du behöver också ha minst sex månaders erfarenhet inom området samt att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska, både i tal och skrift.
Din samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i grupp är mycket viktig då du ingår i ett arbetslag. Du ser lärandet utifrån ett helhetsperspektiv där både skola och fritidshem bidrar. Du kan leda elever och fånga deras intressen samt behålla lugnet i utmanande situationer. I mötet med varje enskild elev gör du skillnad och strävar mot en ökad måluppfyllelse. Elevernas individuella förutsättningar ställer höga krav på din flexibilitet och kreativitet.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495 Jobbnummer
9958642