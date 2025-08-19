Elevassistent till Järva VIP anpassad grund-och gymnasieskola
Nytida AB / Barnskötarjobb / Sollentuna Visa alla barnskötarjobb i Sollentuna
2025-08-19
Järva VIP anpassad grund-och gymnasieskola, söker elevassistent
Vill du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Lockas du av ett arbete som är varierat, utmanande och tycker om att jobba med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd?
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
En arbetsplats med glada, engagerade medarbetare och en god gemenskap
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Introduktion och ett tydligt arbetssätt för att ge våra elever det allra bästa stödet
Coachande och stöttande chefer nära dig
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Kollektivavtal
Förmånsportal med rabatter och förmåner
Om Järva VIP, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola
På Järva VIP är vi stolta över att kunna erbjuda små undervisningsgrupper och en mycket hög personaltäthet. Vi arbetar i små team, stämningen präglas av mycket skratt, ett gediget samarbete, en stark gemenskap med högt i tak.
Vi tar emot elever som läser ämnesområden i anpassad grundskola (tidigare kallad träningsskola) samt anpassad gymnasieskola (individuella programmet). Eleverna på Järva VIP har diagnos intellektuell funktionsnedsättning (måttlig/mycket svår) i kombination med autism (nivå 3 alt. 2), vilket innebär att eleverna har ett omfattande behov av stöd i dagens alla moment. Större delen av eleverna har även en språkstörning samt ofta förekommande problemskapande beteenden. Detta kan vara utåtagerande beteenden, hyperaktivitet och självskadebeteenden.
På Järva VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas helt utifrån elevens förutsättningar, styrkor, behov och dagsform. Vår grundsyn är att våra elever, med rätt stöd, klarar allt. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Hos oss lyckas eleverna!
Järva VIP är en liten skola i Sollentuna, med fantastisk natur runt hörnet. Skolan har stora, fräscha lokaler, helt anpassade och specialbyggda efter målgruppens behov.
Din roll I din roll som elevassistent följer och stöttar du eleverna under hela skoldagen samt eventuell fritidsvistelse. Du är med och skapar en trygghet för våra elever som har behov av extraordinärt stöd. Tillsammans med lärare och pedagoger planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån individuellt anpassad pedagogik och skapar förutsägbarhet och tydlighet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslagen för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever.
Vi söker dig som:
• är flexibel och lösningsfokuserad
• har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor
• är ansvarskännande och har en personlig mognad
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Arbetet kräver god mental närvaro och stor ansvarskänsla. Det är meriterande att ha erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik (tex bildstöd och teckenkommunikation), lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende.
Det är viktigt att du är trygg i dig själv och i din roll då vi arbetar med barn/ungdomar med grava utmanande beteenden så som tex fysiskt utåtagerande.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi behöver nu tillsätta ett vikariat, tjänsten är på 90-100% under 6-12 månader med eventuell möjlighet till en fast tjänst.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Vikariat Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: snarast möjligt Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: jenny.smeds@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
