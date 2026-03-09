Elevassistent till i särskild undervisningsgrupp, Sannerudskolan 7-9 i Kil
Kils kommun, Utbildning / Barnskötarjobb / Kil Visa alla barnskötarjobb i Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Utbildning i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och skola.Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Galaxen är en särskild undervisningsgrupp som är en del av Sannerudskolan 7-9, men är en verksamhet som ligger i en egen lokal ca en kilometer bort från Sannerudsskolan.
Idag finns det ett team som har planerat och genomfört verksamheten under några år och som nu letar nya kollegor som vill ta över rodret. Vi söker en elevassistent som ska stödja och hjälpa elever, lärare och få centrala roll i verksamheten. Du förväntas jobba med ett helhetstänk kring eleven och du kommer att samverka med många andra funktioner såsom syv, elevhälsoteam och rektor.
Vi letar en kollega som har goda kunskaper inom NPF och som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i olika sammanhang.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny medarbetare som kommer att arbeta tätt med elever, elevers vårdnadshavare och lärare på den särskilda undervisningsgrupp. Tjänsten har ett stort fokus på ett relationsskapande arbete samt det trygghetsskapande arbete. Erfarenhet att arbeta i särskild undervisningsgrupp eller liknande är meriterande.
Arbetsuppgifter I din roll som elevassistent arbetar du med alla elever i den särskilda undervisningsgruppen. Du är delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elever tillsammans med ansvarig pedagog i enlighet med sitt uppdrag. Elevassistenten medverkar till hög kvalitet på det pedagogiska innehållet utifrån läroplanens mål och intentioner. Elevassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. I uppdraget kan ingå omvårdnad av enskilda elever och/eller arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Elevassistenten arbetar utifrån den dokumentation som tillhandahålls om elever, exempelvis pedagogisk dokumentation eller medicinska handlingsplaner. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad utbildning inom exempelvis behandlingsassistent, fritidspedagog, socialpedagog. Du behöver ha minst två års erfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Har du erfarenhet av arbete i skola eller fritidshem ser vi det som meriterande samt om du har vana vid delegerade medicinska arbetsuppgifter. Du har kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa samt kunskap kring skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Du har även kunskap kring lågaffektivt bemötande. Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och trygg i akuta situationer. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt.Anställningsvillkor
Tjänsten är på 100 %.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Utbildning Kontakt
Jennie Lindman 0554-19232 Jobbnummer
9783652