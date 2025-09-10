Elevassistent till Ekmanska skolan 1-9 anpassad grundskola
2025-09-10
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Ekmanska skolan är en nystartad anpassad grundskola 1-9 som tar emot elever hösten 2025 och nu söker vi dig som vill arbeta som elevassistent.
Skolan är anpassad för elever med svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning, som behöver alternativ kompletterande kommunikation och dessutom har stora rörelsehinder. Vid höststarten 2025 kommer det vara som flest 6 elever som läser ämnesområden, men på sikt är planen att skolan ska expandera.
Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar du för att stötta eleverna under hela skoldagen. Du arbetar i team tillsammans med lärare och övriga kollegor med att utforma och anpassa undervisningen för att möta elevernas specifika behov utifrån lärarens planering. Ditt uppdrag är att flexibelt, tillsammans i teamet, hitta vägar för eleverna att nå sin fulla potential, kunskapsutveckling och självständighet. Eftersom skolan är nyetablerad vill vi att du genom din kompetens är en delaktig part i utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning med påbyggnad inom området, samt minst 6 månaders erfarenhet inom anpassad grundskola.
Erfarenhet och kunskap av arbete gällande flerfunktionsnedsättning är meriterande för tjänsten, liksom erfarenhet av att arbeta med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
För att passa för tjänsten behöver du:
• vara ansvarstagande och självgående
• ta initiativ och sätta i gång aktiviteter oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra
• slutföra uppgifter noggrant och följa upp resultat
• bidra med en positiv och inbjudande attityd samt ha ett starkt intresse och entusiasm för ditt arbete
• arbeta för att varje elev får det stöd hen behöver
• samarbeta genom att lyssna och visa respekt, även under stress
Välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
