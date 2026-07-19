Elevassistent till Burgården anpassad gymnasieskola
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2026-07-19
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-19Beskrivning
I Göteborgs Stad hittar du landets största verksamhet med anpassad gymnasieskola. Vi söker nu en elevassistent till centralt belägna Burgården anpassade gymnasieskola där eleverna läser på nationellt program. Din placering blir vid den skolenhet som erbjuder utbildning inom programmet Hotell, restaurang och bageri samt programmet för Hälsa, vård och omsorg.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent som ger olika former av stöd för att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas under hela dagen samt att nå uppsatta utbildningsmål.
Elevassistenten fungerar som ett pedagogiskt stöd för eleverna och arbetar tillsammans med läraren utifrån rådande styrdokument. Elevassistentens uppdrag inkluderar olika arbetsområden, så som pedagogiskt och socialt stöd, omvårdande stöd samt kommunikation. Uppdraget kan vara riktat mot en enskild elev eller till en grupp elever och variera över tid. Det innebär bland annat att du kommer att få bistå våra lärare i olika undervisningssituationer. Ditt uppdrag som elevassistent hos oss innebär att både stödja och lyssna likväl som att sätta gränser och skapa tydlighet, struktur och trygghet under hela skoldagen. För att lyckas måste du ha förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas förutsättningar och dagsform, samt kunna se och tillvarata deras olikheter.
Du tillsammans med övriga elevassistenter och pedagoger stödjer eleverna i olika pedagogiska situationer och vid deras raster, men det förkommer även att du är behjälplig exempelvis vid ombyten och toalettbesök. Vissa elever kan ha ett utåtagerande beteende som du tillsammans med dina kollegor arbetar förebyggande runt, samtidigt som du även hanterar elevens mående i stunden.
Du kommer att ingå i nära samverkan med dina kollegor och är inkluderad i arbetslag, professionsteam eller andra konstellationer. På skolenheten arbetar vi kontinuerligt med kompetenshöjande insatser i form av handledning eller utbildning.
Läs mer om oss på www.ag.goteborg.seKvalifikationer
Krav på minst ett års erfarenhet av arbete med ungdomar eller barn inom anpassad skola eller motsvarande relevant erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionsnedsättning. Krav på erfarenhet av att arbeta genom lågaffektivt bemötande, med tydliggörande pedagogik och AKK. Du har även en relevant grundutbildning exempelvis som elevassistent, stödassistent eller liknande.
Du har god fysik och rörlighet, möjlighet att klara tunga lyft och medverka på elevernas aktiviteter. Du har goda kunskaper i det svenska språket, särskilt muntlig kommunikation. Arbetet kräver god kompetens i de vanliga digitala verktygen.
Som person är du en stabil och trygg person som är professionell i din yrkesroll. Du är lyhörd och har mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, elever, vårdnadshavare och övriga funktioner inom skolenheten. Du är flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Både rektor och facklig företrädare är tillbaka i tjänst och tillgängliga för att svara på frågor i augusti.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10006025