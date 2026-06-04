Elevassistent till Anpassad gymnasieskola, Virginska gymnasiet
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2026-06-04
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Välkommen till en skola som har växt och fortsätter växa! Här arbetar välutbildade lärare och elevassistenter i en familjär miljö där vi trivs tillsammans och skapar en trygg vardag för våra elever. Nu söker vi ytterligare en elevassistent som vill bli en del av vår gemenskap på den anpassade gymnasieskolan.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Tjänsten som elevassistent är placerad på det nationella programmet hotell, restaurang och bageri vid den anpassade gymnasieskolan på Virginska gymnasiet. Anställningen är en tillsvidareanställning som uppehållstjänst med en grundomfattning på 85 %. En uppehållstjänst innebär att du arbetar under skolans verksamhetsperioder och är ledig under loven. För kommande läsår gäller en tillfällig utökning av sysselsättningsgraden till 92,5 % utifrån verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
du hjälper, stödjer och stimulerar elever både enskilt och i grupp, i samarbete med och under ledning av lärare
du är insatt och följsam utifrån lärarens lektionsupplägg
du samverkar med läraren i arbetet kring tillgänglig lärmiljö
du är lyhörd för elevernas behov och anpassar stöd och strategier för att skapa förutsättningar för elevens självständighet i lärandet
Om arbetsplatsen
Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och Kvinnerstaområdet. Denna tjänst är initialt placerad på Virginska gymnasiet. I dagsläget omfattar verksamheten 130 anställda och 155 elever. Vår verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv kring eleven och omfattar såväl kunskapsmässiga som sociala målsättningar. Vi strävar efter att ge eleven livskunskaper och lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel. https://www.orebro.se/barn--utbildning/gymnasieskola--anpassad-gymnasieskola/anpassad-gymnasieskola.html
Anpassad gymnasieskola är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har förmåga att behålla ett lugnt och professionellt förhållningssätt även i situationer som kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Uppdraget kräver tålamod, ansvarstagande och flexibilitet, samt en god förmåga att anpassa arbetssätt och bemötande utifrån varje elevs individuella behov och dagsform.
Arbetet sker i nära samarbete med lärare och kollegor, vilket gör att god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt är viktiga egenskaper. För tjänsten krävs att du har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
adekvat gymnasieutbildning, barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, eller annan gymnasieutbildning
erfarenhet av arbete i anpassad skolform
erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning
Meriterande:
erfarenhet av arbete inom storkök alternativt restaurang
kunskaper inom NPF
datorvanaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning, uppehållsanställning
Sysselsättningsgrad: grundomfattning 85 %, under nästkommande läsår gäller en tillfällig utökning till 92,5 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 11 juni. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gya 654/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Fredrik Aronsson +4619216690 Jobbnummer
9948436