Elevassistent till anpassad gymnasieskola för hörselskadade och döva
2026-02-03
Vi söker engagerade elevassistenter till anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade med placering på Tullängsgymnasiet. Vill du arbeta nära elever och bidra till deras utveckling? Då är du välkommen att bli en del av vårt team.

Om tjänsten
Som elevassistent arbetar du tätt tillsammans med lärare och övrig personal kring en grupp elever. Du är en viktig del av det pedagogiska arbetet och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och stödjande lärmiljö. I rollen stöttar du både enskilda elever och grupper och finns närvarande under hela skoldagen, i klassrummet, på raster och i andra skolaktiviteter.. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån elevernas behov och förutsättningar, och du samarbetar nära med läraren för att ge eleverna bästa möjliga stöd. I tjänsten kan resor förekomma som en naturlig del av arbetet, där även flyg kan ingå vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge individuellt anpassat stöd för elever med särskilda behov
• arbeta utifrån tydliggörande pedagogik
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare, övrig personal på skolan samt elevhemsboendet
• finnas med som stöd vid karaktärsämnen
• finnas med som stöd vid resor
Om arbetsplatsen
På Tullängsgymnasiet finns landets enda kommunala anpassade gymnasieskola för hörselskadade och döva. Vi erbjuder en individanpassad utbildning i teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling i syfte att vidareutveckla elevens kommunikativa och sociala förmågor. Vår målsättning är att eleven ska få stöd i sitt lärande genom olika individuella anpassningar som ger bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt som socialt. Anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade har både nationella och individuella program. Vi arbetar i en kreativ miljö och där verksamheten är en integrerad och högst naturlig del. Hos oss får eleverna en fyraårig individanpassad utbildning. För de elever som inte bor i Örebrokommun erbjuder vi elevhemsboende.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten behöver du trivas med att möta många olika individer och vara bekväm i en vardag som snabbt kan förändras. Du har god förståelse för elevers varierande behov och anpassar ditt bemötande för att skapa trygghet och tydlighet. Du arbetar självständigt och tar initiativ, samtidigt som du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Genom lyhördhet och närvaro bygger du förtroendefulla relationer. I rollen kommer du ofta att hantera situationer som kräver att du tänker om, hittar nya lösningar och behåller lugnet även vid oväntade händelser. Din förmåga att skapa goda relationer gör att du kan stötta elever på ett positivt och strukturerat sätt. För att lyckas i ditt pedagogiska arbete behöver du behärska det svenska språket i skrift, så att du kan dokumentera enligt verksamhetens krav.
• adekvat gymnasieutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan relevant utbildning för uppdraget
• erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning
• goda kunskaper i teckenspråk
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom anpassad skolform
• erfarenhet av arbete med elever som är döva/hörselskadade
• kunskap i taktilt teckenspråk, erfarenhet av arbete med dövblinda elever
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 90%
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Vi använder oss av löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 februari.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
