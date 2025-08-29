Elevassistent till anpassad grundskola på Minnebergsskolan
Arvika kommun, Lärande och stöd / Barnskötarjobb / Arvika Visa alla barnskötarjobb i Arvika
2025-08-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du göra skillnad för elever som behöver extra stöd i sin skolgång? Minnebergskolan söker nu en engagerad elevassistent till vår anpassade grundskola - en viktig roll där du får vara med och skapa trygghet, utveckling och lärande varje dag.
I rollen som elevassistent är du ett socialt och pedagogiskt stöd för elever inom anpassad grundskola. Du arbetar nära eleverna, både individuellt och i grupp, och bidrar till deras utveckling genom undervisning, stöd och relationsskapande. Arbetet sker i nära samarbete med lärare och fritidsverksamhet.
Verksamheten är uppdelad i årskurserna F-3, 4-6 samt 7-9, och varje årskurs har en tillhörande fritidsverksamhet som du också är delaktig i.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
• Har ett stort engagemang för barn och ungdomar med särskilda behov.
• Är trygg, lyhörd och har lätt för att skapa goda relationer.
• Har erfarenhet eller utbildning inom LSS, pedagogik eller anpassad grundskola - det är meriterande.
• Har personlig lämplighet som gör dig till en stabil och positiv vuxen i elevernas vardag.
Urval och rekrytering sker löpande under annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Per Öberg 070-2117816 Jobbnummer
9481727