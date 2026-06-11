Elevassistent till Anpassad grundskola i Skurup
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2026-06-11
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Skurups kommuns anpassade grundskola är en nystartad verksamhet som hösten 2026 flyttar in i egna lokaler. Här kommer vi undervisa cirka 20 elever i årskurs 1–9 inom ämne och ämnesinriktad anpassad grundskola. Vårt team består av speciallärare, elevassistenter och fritidspedagog - alla med ett gemensamt mål: att skapa en tillgänglig, individanpassad och inspirerande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att växa utifrån sina förmågor.
Vår skola är en nyöppnad satsning med toppmoderna lokaler, anpassade lärmiljöer och ett starkt fokus på inkluderande undervisning. Vi arbetar ämnesövergripande och med tydlig struktur för att skapa trygghet och lärande för elever med olika funktionsvariationer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som elevassistent i anpassad grundskola inom ämnesområde 7-9 och fritidshem kommer du att:
• Stötta elever i undervisningen, på raster, fritidshem och i övergångar under dagen.
• Aktivt delta i all typ av undervisning, däribland bad/simning och i ämnet idrott samt cykla iväg på utflykter.
• Behöva vara följsam, avläsa och följa elevernas behov i stunden.
• Hantera utåtagerande beteende med ett lågaffektivt bemötande.
• Vid behov agera språkrör mellan elev och omgivning under skoldagen och fritidshemsverksamheten.
• Hjälpa och stödja vid personlig omvårdnad såsom toalettbesök, av- och påklädning, måltidssituationer, vilket kan innebära lyft av elev.
• Utföra egenvård som kan innebära att ge akutmedicin, sondmata och hantera kateter.
• Arbeta nära lärare och elevhälsoteam för att skapa trygghet och kontinuitet.
• Bidra till att eleverna känner sig sedda, delaktiga och motiverade.
• Vara delaktig i planering, dokumentation och utvärdering av det pedagogiska arbetet.
• Samarbeta med kollegor i det dagliga arbetet kring elevernas behov.
• Arbeta för en god samverkan mellan skola, fritidshem och hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har en utbildning som barnskötare, elevassistent, stödpedagog eller likvärdig utbildning.
• Tycker om att vara utomhus mycket med en enskild elev och vara följsam och bedriva lärande samtidigt.
• Har erfarenhet av arbete med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och NPF samt kompetens inom AKK.
• Har tidigare erfarenhet av egenvård och personlig omvårdnad.
• Har god förmåga att skapa relationer och arbeta lågaffektivt.
• Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
• Har erfarenhet av att arbeta med undervisning i skola och fritidshem.
• Kan dokumentera, planera och utvärdera tillsammans med pedagoger.
• Har intresse för att bygga upp och samarbeta med kollegor i ett team.
• Vill vara med och bygga upp en verksamhet där varje elev får lyckas.
• Erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola är mycket meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 , upphör: 2027-06-15 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331496". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Skurup (visa karta
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274 38 SKURUP Arbetsplats
Skurups kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0411-53 60 00 Jobbnummer
9960265