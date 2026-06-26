Elevassistent till Ängslättskolans anpassade grundskola på Broskolan
Malmö kommun / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-06-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261602Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med det viktiga uppdraget som elevassistent? Vi håller till i egna lokaler på Broskolan med klasser i årskurserna 1–6, men tillhör Ängslättskolan. Här arbetar vi med likvärdig utbildning och en anpassad lärmiljö. Arbetet präglas av tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt ett lågaffektivt bemötande. Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar du med en eller flera elever, både under skoldagen och på fritidshemmet. Du ingår i ett arbetslag kopplat till klassen samt ett arbetslag på fritidshemmet och samarbetar med andra yrkesgrupper.
I din roll följer du eleverna genom hela dagen och bidrar till deras övergripande utveckling – både socialt, kommunikativt och kunskapsmässigt. Du är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet, under ledning av ansvariga pedagoger i skola och på fritidshem. Du är också en del av fritidshemmets arbetslag, där du i samarbete med ansvarig pedagog och skolledning bidrar till verksamhetsutvecklingen. Uppdraget innefattar även inslag av omvårdnad och egenvård. Arbetet är varierande och anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Du som söker har avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har en inriktning mot omvårdnad eller har motsvarande kunskap genom minst två års erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning, särskilt med intellektuell funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som elevassistent inom anpassad grundskola samt erfarenhet av arbete med både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Vi ser även gärna att du har arbetat med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och har praktisk erfarenhet av att använda alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK). Du har god kunskap om olika diagnoser och funktionsnedsättningar samt hur dessa bemöts.
Du har också kunskap om lågaffektivt bemötande och insikt i skolans styrdokument med förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Uppdraget kräver ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och flexibilitet i arbetssättet. Du är trygg i rollen som vuxen förebild, skapar tillit och trygghet i mötet med eleverna, och har lätt för att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att ta eget ansvar – både i klassrummet och på fritidshemmet.
Om arbetsplatsen
Ängslättskolan ligger i Bunkeflostrand och är en F-6 skola med anpassad grundskola åk 1-6. Vår anpassade grundskola som tar emot elever i åk 1-6 är indelad i anpassad grundskola mot ämnen samt anpassad grundskola mot ämnesområden. Våra elever som läser mot ämnesområden har sin undervisning på Broskolan och våra elever som läser mot ämnen har sin undervisning på Ängslättskolan. Det är till Broskolan vi nu söker elevassistenter. Som medarbetare på Ängslättskolan driver du pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi tillvaratar och uppmärksammar varandras kompetenser. Alla elever och all personal som arbetar på Ängslättskolan ska känna trygghet, glädje och trivsel. Vi arbetar med att anpassa lärmiljön för alla elever för att varje elev ska kunna lära sig efter sina förutsättningar, utveckla kunskaper och färdigheter efter bästa förmåga och därigenom få framtidstro och kunna göra aktiva och självständiga val i livet.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid tom 2026-12-22
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-14 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Kommunal Malmö Förskola/Skola malmo-forskola-skola.skane@kommunal.se Jobbnummer
9981560