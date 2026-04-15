Elevassistent/resurspedagog, anpassad grundskola 1-9, vikariat
2026-04-15
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som elevassistent/resurspedagog hos oss kommer du att arbeta med elever som följer den anpassade grundskolans läroplan. Tillsammans med undervisande lärare ansvarar du för att stötta elevernas kunskapsutveckling och sociala situation, både under skoldagen och på fritidshemmet eller korttidstillsynen.
Du är en del av ett engagerat arbetslag där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. I rollen förväntas du också ta en aktiv del i elevhälsoarbetet med fokus på tillgängliga lärmiljöer fysiska, pedagogiska och sociala samt främjande och förebyggande insatser för ökad skolnärvaro.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja och undervisa elever utifrån deras individuella behov.
• Arbeta elevnära med fokus på delaktighet och inkludering.
• Samarbeta med lärare och elevhälsa kring anpassningar och särskilt stöd.
• Delta i planering, uppföljning och utveckling av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom anpassad grundskola, LSS-verksamhet eller liknande. Du har ett genuint engagemang för att stötta elever i deras lärande och sociala utveckling, och trivs i en strukturerad miljö där samarbete och goda relationer är i fokus.
Du har en relevant pedagogisk utbildning, till exempel lärarexamen med inriktning mot fritidshem, elevassistentutbildning, stödpedagog eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare erfarenhet från anpassad grundskola är meriterande, liksom god kunskap om funktionsvariationer och arbetssätt som anpassas efter varje elevs individuella behov.
Vi söker dig med goda kunskaper och/eller erfarenhet inom följande områden:
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), t.ex. PECS och tecken som stöd
• Förmåga att tolka ickeverbal kommunikation
• Digitala kommunikationshjälpmedel, t.ex. Tobii Dynavox (ögonstyrning)
• Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
• Funktionsvariationer och anpassningar kopplat till individuella behov
• Medicinska behov såsom sondmatning (PEG), epilepsi och medicinering
• Omvårdnad och arbete utifrån egenvårdsplaner
• Förflyttnings- och lyftteknik samt hantering av hjälpmedel som ståskal, gåstol och rullstol
• Digitala hjälpmedel och bildstödsprogram såsom Widgit Online, TD Snap, PictureMyLife mfl.
• Läroplanen för anpassad grundskola både ämnen och ämnesområden
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, kreativ och lösningsorienterad. Du är trygg i dig själv, ha ett positivt och respektfullt förhållningssätt. Du är också skicklig på att samarbeta och bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och i team, samt att du har god fysisk förmåga eftersom rollen stundtals kan vara fysiskt krävande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Tjänst tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Avser 1 - 2 vikariat under perioden 1/8 -31/7-2027
75%-Heltid.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen
Rektor
Marie-Louise Elfstedt 054-29 23 72
