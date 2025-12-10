Elevassistent på IMA med specialpedagogisk inriktning mot AST
Haninge Kommun / Barnskötarjobb / Haninge Visa alla barnskötarjobb i Haninge
2025-12-10
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Riksäpplet är en gymnasieskola vackert belägen vid Rudans friluftsområde.
Den ligger i direkt anslutning till pendeltågsstation Handen. På Riksäpplet finns Haninges introduktionsprogram samlade; språkintroduktion, individuellt alternativ och yrkesintroduktion. Vi har även en anpassad gymnasieskola med ett trettiotal elever fördelade på nationella och individuella program. Totalt har vi runt 400 elever inskrivna på våra utbildningar.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team där det är viktigt med samarbete och flexibilitet, samtidigt behöver du vara självständig och ta egna initiativ. Du kommer att jobba som elevassistent i våra klasser på individuellt alternativ med specialpedagogisk inriktning mot autism. Här läser elever enligt en individuell studieplan mot behörighet till andra utbildningar, anställningsbarhet eller mot andra aktiviteter. Som elevassistent arbetar du ofta tillsammans med lärare och övrig personal för att möta eleven på bästa sätt, utefter elevens unika förutsättningar. Fokus är elevens utveckling och välmående i verksamheten. I vår verksamhet finns elever med varierande behov av anpassningar och stöd på grund av deras autism och flera av eleverna har också andra diagnoser inom NPF.
Du kommer stötta våra elever under lektionstid. Du kommer även att stötta våra elever genom att interagera med elever i korridorer och följa elever som behöver stöd i lunchsituationer. Du kommer även att ansvara för enstaka bas-pass där eleverna behöver stöttning när de arbetar självständigt med skoluppgifter i skolan olika ämnen.
Du måste vara självgående och ta egna initiativ samtidigt som du är lyhörd för elevernas behov och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
Vi ser det som ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med elever som har olika förutsättningar och som har behov av anpassningar och stöd. Du kommer i ditt dagliga arbete att möta elever med diagnoser inom NPF och/eller IF. Vi fäster mycket stor vikt vid din personliga lämplighet samt att du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och arbete med elever med diagnoser inom NPF. Du måste känna dig bekväm med att kunna stötta elever i deras arbete i flera grundskoleämnen. Du måte ha mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/730". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Kontakt
Stefan Gunnarsson +4686067648 Jobbnummer
9636980