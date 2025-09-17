Elevassistent med NPF-kompetens till Runby skola i Upplands Väsby kommun
2025-09-17
Vi söker dig som vill vara med och forma en trygg och stimulerande skolgång och fritidstid för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en anpassad miljö där din insats gör stor skillnad för varje individ. Om du brinner för att stötta elever att nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt, kan detta vara nästa steg för dig. Du är lugn, lyhörd och har en stark vilja att skapa en meningsfull vardag för våra elever.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats där din kompetens värderas högt. Du blir en viktig del av vårt kompetenta team och får arbeta i en specialpedagogisk lärmiljö med eleven i centrum. Hos oss får du kontinuerlig handledning och möjlighet till professionell utveckling, anpassad efter dina behov och skolans målsättningar. Du kommer att vara med och utveckla vår verksamhet, där din insikt och erfarenhet från det dagliga arbetet är avgörande. Här får du utrymme att växa och fördjupa dina kunskaper inom NPF-området tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Vår resursskola är en unik och specialiserad verksamhet med uppdraget att ge elever med NPF en individanpassad utbildning utifrån grundskolans läroplan. Hos oss är elevernas funktionsförmågor i centrum, med en tydlig övertygelse om att varje elev har rätt att nå sin fulla potential utifrån sina specifika förutsättningar.
Vi har en liten och personlig miljö med endast 50 elever i årskurs 1-9, vilket ger oss möjlighet att arbeta med fokus på varje individ. Att skolan är liten möjliggör nära relationer mellan elever och medarbetare, och skapar en trygg och lugn skolmiljö. Du blir en viktig del av vårt team av engagerade medarbetare, där varje profession spelar en central roll.
Sjumilaskolan har fina nya lokaler som är anpassade för att möta våra elevers behov. Skolan ligger dessutom med närhet till skogen, vilket ger oss utmärkta möjligheter att använda naturen i undervisningen och som en del av elevernas återhämtning. Tillsammans bygger vi en verksamhet som är både specialiserad och inkluderande, där din insats verkligen gör skillnad.Om tjänsten
Som elevassistent hos oss har du en avgörande roll i att stötta våra elever med NPF i både skolan och på fritids. Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge anpassat stöd som hjälper eleverna att lyckas med sitt skolarbete, delta i sociala sammanhang och hantera sin vardag på ett tryggt sätt.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Individuellt stöd: Du arbetar nära enskilda elever eller mindre grupper. Det innebär att du anpassar ditt stöd utifrån varje elevs specifika behov och dagsform.
- Struktur och tydlighet: En central del av ditt arbete är att skapa struktur, rutin och tydlighet. Du hjälper eleverna att planera och genomföra sina uppgifter, både i klassrummet och under fritidsaktiviteter.
- Socialt stöd: Du stöttar eleverna i sociala interaktioner med både kamrater och vuxna, och fungerar som en trygghet i olika sociala situationer.
- Samarbete: Du samarbetar nära med lärare, specialpedagog och övriga kollegor i skolan för att säkerställa att eleverna får en sammanhängande och anpassad skoldag.
- Fritidsverksamhet: Tjänsten innefattar även arbete på fritids där du är med och planerar och genomför meningsfulla aktiviteter. Du är en trygghet under elevernas fria tid och hjälper dem att utveckla sina fritidsintressen.
För att säkerställa en trygg miljö för våra elever krävs att du som anställd kan visa upp ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en genuin passion för att arbeta med barn och ungdomar med NPF. För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
- Relevant utbildning eller erfarenhet: Du har en avslutad gymnasial utbildning och gärna en eftergymnasial utbildning inom barn- och fritid, socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik. Om du inte har formell utbildning, har du istället dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Kunskap om NPF: Du har god kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism och trotssyndrom (ODD/PDA). Du förstår hur dessa kan påverka elevernas lärande, sociala samspel och vardag.
- Erfarenhet av struktur: Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) som exempelvis bildstöd eller tecken som stöd.
- Erfarenhet av utmanande beteenden och kan arbeta professionellt med lågaffektivt bemötande.
- Erfarenhet från arbete på fritidshem och/eller kännedom om fritidshemmets läroplan.
- Kunskap om olika tekniska hjälpmedel som används i skolan.
- Erfarenhet av att arbeta med olika åldersgrupper inom grundskolan.
För att trivas och lyckas i rollen som elevassistent hos oss är det viktigt att du är en person som är lugn och trygg. Du har förmågan att vara en stabil punkt, även i krävande situationer. Du är lugn och hanterar konflikter och utmanande beteenden på ett professionellt sätt. Vi ser dessutom att du är lösningsfokuserad genom att du ser möjligheter istället för hinder och har ett kreativt och flexibelt förhållningssätt till ditt arbete.
Vidare har du god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och samarbetar väl med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är initiativrik och ansvarstagande. Du är proaktiv, ser vad som behöver göras och tar ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är lyhörd och empatisk. Du har en stark förmåga att lyssna in elevernas behov och agera med empati och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
