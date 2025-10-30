Elevassistent med kunskap om diabetes till Nordic International Nacka
2025-10-30
Ditt uppdrag
Som elevassistent hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team i förskoleklass och fritidshemmet. Du arbetar nära lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att ge eleven det stöd som behövs under hela skoldagen - både i lärandesituationer och i sociala sammanhang.
Ditt huvudsakliga ansvar består av att stödja en elev med diabetes typ 1. Det innebär att du säkerställer att eleven får rätt stöd vid exempelvis måltider, raster och lektioner samt hjälper till att hantera de praktiska delarna av elevens diabetesvård under skoldagen. Du bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och strukturerad miljö där eleven kan utvecklas och må bra.
För att ansöka vill vi att du har Kunskap om diabetes typ 1. Erfarenhet av att arbeta som elevassistent till elev med diabetes typ 1. Erfarenhet av att arbeta med barn i skol- eller fritidsverksamhet.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Ansvarsfull, lugn och trygg i att hantera situationer som kräver uppmärksamhet och omsorg. Empatisk och relationsskapande, med ett genuint engagemang för barns utveckling och välmående. Strukturerad och samarbetsinriktad, med god förmåga att skapa trygghet och kontinuitet i elevens vardag.
Villkor Anställningsform: Elevresursanställning, semestertjänst.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://nordicinternational.se/ Arbetsplats
Nordic International School Kontakt
Jonas Hård jonas.hard@nordicinternational.se Jobbnummer
9582435