Elevassistent med erfarenhet av diabetes, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Solfagraskolan 1-6 / Pedagogjobb / Huddinge Visa alla pedagogjobb i Huddinge
2026-06-17
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
2 plats(er).
I Solfagraskolans rektorsområde ingår Solfagraskolan och Stensängsskolan. På Solfagraskolan har vi drygt 500 elever i årskurserna F-6, AGR F-6 och på Stensängsskolan F-3. Våra skolors mål är att ha en skola där alla känner trygghet och arbetsglädje och får utvecklas i en lustfylld atmosfär samt känner tillit till den egna förmågan. Solfagraskolans tillfälliga lokaler ligger invid Källbrinks IP, vi har idrottsplats och natur precis utanför skolan.
Vi arbetar kollegialt och samverkar med varandra för våra elevers bästa, har ett väl förankrat trygghetsarbete och alla pedagoger på skolan är en del av vår elevhälsa.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu söker vi en elevassistent till en av våra elever med diabetes. Detta är en tidsbegränsad tjänst på 80% -100% som sträcker sig till 13/6 2027. Du har ansvar utifrån elevernas individuella behov, för att stödja hen på ett sätt så att både skoldagen och fritidshemstiden fungerar optimalt. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget medverkar du till att en meningsfull och utvecklande miljö skapas för eleven. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du kommer att ha särskild kontakt med elevens vårdnadshavare. Du kommer även att vara en del av arbetslaget på mellanstadiet och under skoldagen stötta andra elever/ klasser, elever inom NPF samt vid behov undervisa utifrån lärares planering och instruktion. Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Du ska ha minst ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som elevassistent och av att stödja en elev med diabetes. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan och enheten. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.
Du är engagerad och flexibel samt öppen för många lösningar och arbetssätt. Du har lätt för att skapa och bevara goda relationer till människor. Du är en tydlig och trygg vuxen med social kompetens, gott ledarskap och empati. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers utveckling genom samspel och dialog. Du är en rak och öppen person med god struktur, organisatorisk förmåga samt rustad med handlings- och initiativkraft.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Pernilla Dahlberg: pernilla.dahlberg@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332517". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Gamla Stockholmsvägen 85 (visa karta
)
141 32 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Solfagraskolan 1-6 Kontakt
biträdande rektor
Pernilla Dahlberg pernilla.dahlberg@huddinge.se 0705558024 Jobbnummer
9968688