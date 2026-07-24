Elevassistent med diabetesansvar till Boo gårds skola, Nacka kommun
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2026-07-24
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Vill du arbeta på en skola med fin gemenskap och trivsel? Är du en trygg och självgående person? Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerade och glädjefylld skoldag? Sök då tjänsten som elevassistent med diabetesansvar till Boo Gårds skola idag.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid start 10 augusti 2026 fram till juni 2027.
Ditt uppdrag
I rollen som elevassistent följer du en elev i årskurs 5 med diabetes och säkerställer elevens mående under hela skoldagen. Du följer elevens egenvårdsplan, vilket innebär att du kontrollerar blodsocker, administrera insulin och hantera måltider och finns nära eleven vid behov. Du får introduktion och fortbildning inom diabetes hos barn vid start.
Du samarbetar tätt med lärare, fritidsklubbens personal och övriga elevassistenter. Utöver ditt huvuduppdrag stöttar du även andra elever under lektionstid, raster, lunch, övergångar och vid behov tiden i fritidsverksamhet. Du bidrar till trygghet, trivsel och utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Du är med när elever genomför utflykter och aktiviteter utanför skolan. Rollen innebär daglig kontakt med vårdnadshavare och att skapa goda relationer med elever och kollegor.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
gymnasial utbildning
erfarenhet av att arbeta med barn, elever eller ungdomar
erfarenhet och kunskap om diabetes typ 1
kunnig i teknik och medicinska applikationer
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
utbildning inom barn och fritid eller vård och omsorg
erfarenhet av att arbeta som elevassistent
erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och van vid omvårdnadsinsatser.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som elevassistent är det viktigt att du både har intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg, lugn och stabil person som klarar av att hantera stress och förändringar med flexibilitet och bibehållet lugn. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevernas behov. Med din goda omdömesförmåga vågar du ta ansvar och fatta beslut när situationen kräver det.
Du kommunicerar och förklara på ett tydligt och pedagogiskt sätt till elever och vårdhandshavare. Som person har du en fingertoppskänsla i mötet med elever, du kan vara nära och stödjande utan att de upplever sig övervakade. Du är lyhörd, närvarande och skapar förtroendefulla relationer som bidrar till elevernas trygghet och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 830 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Vi har underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger. Våra elever får de bästa förutsättningar för att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Skolan har ett tätt samarbete med vårdnadshavare samt ett omfattande trygghetsarbete i syfte att skapa en trygg miljö. Vi är en skola med starka traditioner, vilket skapar en tydlig vi-känsla. Vi har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder dig ett arbete fullt av utvecklingsmöjligheter på en mycket trivsam skola med skickliga pedagoger som arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
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Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Boo Gårds skola Kontakt
Kommunal Pyret Due Hedlund (ordförande) pyret.due-hedlund@nacka.se Jobbnummer
10011386