Elevassistent Anpassad grundskola Mora Park skola Järna

Mora Park bedriver LSS 9§8-boende samt skola med grundskola 1-9 och anpassad grundskola 1-9. Vi ligger utanför Södertälje i natursköna Järna med fårhagar som närmaste granne. Höstterminen 2025 kommer skolan ha ca 20 elever.
Vi söker nu 1-3 elevassistenter, visstidsanställningar på ca 75 %, till våra elever i anpassad grundskola. Hos oss får du möjlighet att arbeta i små och resurstäta undervisningsgrupper. Under skoldagen stöttar du eleverna i klassrummet och efter skoldagen på fritids. Du är en del av ett arbetslag som arbetar tillsammans för att ge eleverna bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Som elevassistent tar du ansvar för omvårdnad såsom matning och blöjbyten. Alla elever har olika behov vilket ställer höga krav på lyhördhet, flexibilitet, lösningsfokus och tålamod. Arbetet kan i perioder vara fysiskt krävande.
Du är utbildad elevassistent eller stödpedagog. Alternativt har du mångårig dokumenterad erfarenhet av arbete i anpassad grundskola och gärna inom LSS.
Du har goda kunskaper inom AKK, autism, lågaffektivt och intellektuell funktionsnedsättning.
Du är van att jobba i ett arbetslag där man lyssnar på varandra, tar ansvar och hittar lösningar tillsammans.
Utbildad elevassistent/stödpedagog alternativt likvärdig utbildning/erfarenhet.
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Kunskap och erfarenhet av AKK. Du behärskar grunderna i tecken som stöd.
Kunskap och erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Mycket god svenska i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från LSS.
Du är trygg, stabil och har förmågan att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer.
Du är lyhörd och har ett respektfullt och professionellt bemötande i kontakten med både elever, vårdnadshavare, hemkommuner och kollegor.
Du har lätt för att samarbeta.
Du är flexibel och tålmodig.
Tillträde 20251001, eller enligt överenskommelse.
Tjänsterna är visstidsanställningar läsåret 25/26 och på 75 %.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning. Mora Park behöver både utdrag för både skola och LSS.
Intervjuer kommer att ske löpande varpå anställning kan ske före annonstiden slut. Tveka inte med din ansökan!
