Elevassistent, Anpassad grundskola inriktn ämnesområden
Sandvikens kommun, Särskolan / Barnskötarjobb / Sandviken Visa alla barnskötarjobb i Sandviken
2025-10-02
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Särskolan i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
I Sandvikens kommunala anpassade skolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Anpassade skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet på skolan måste därför ske i nära samarbete med hemmet.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Anpassad grundskola ämnesområden är en 1-9 skola, med 31 elever. Personalen är fördelad på 3 arbetslag. Anpassad grundskola ämnesområden ligger i Norrsätraområdet med naturen alldeles intill. Skolan har fritidshem uppdelat på två avdelningar.
Skolan söker en elevassistent.
Tjänsten innebär arbete som elevassistent i något av arbetslagen. Arbetet bedrivs tillsammans med lärare och elevassistenter.
På Anpassad grundskola ämnesområden vill vi att du som elevassistent har en god förmåga att arbeta flexibelt och anpassa arbetet utifrån elevernas behov. Varje elev är unik och din uppgift som elevassistent är att kunna bidra med att skapa en stimulerande lärmiljö för var och en. Vi vill även att du har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa varma relationer till varje elev. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med elever som arbetar inom ämnesområden.
Som elevassistent på Anpassad grundskola ämnesområden förväntas du kunna samarbeta med dina kollegor, vara flexibel och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du ska även kunna använda dig av digitala läromedel.Kvalifikationer
* Krav är minst gymnasieexamen.
* Du har förmågan att utgå ifrån varje barns behov och förutsättningar.
* Du är en tydlig ledare och vuxen förebild för eleverna.
* Du kan samarbeta, skapa goda relationer och är tydlig i din dialog med eleverna, föräldrarna och dina kollegor.
* Du uppskattar att tillsammans med kollegor planera, utvärdera och förbättra verksamheten.
* Du är positiv och ser möjligheter istället för hinder.
* Meriterande om du har kunskaper inom AKK t.ex. tecken som stöd, bildstöd.
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "802-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Särskolan Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Beskow jenny.beskow@edu.sandviken.se 026-24 08 76 Jobbnummer
9537730