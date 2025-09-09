Elevassistent - med pedagogiskt & medicinskt intresse (90-100%)
2025-09-09
Välkommen till en skola med positivt lärandeklimat, trygghet och studiero. En skola med ett pedagogiskt driv framåt!
Nu kompletterar vi vårt fina lärarlag på Småskolan med en elevassistent med både medicinskt och pedagogiskt intresse.
Småskolan (lågstadium) och Eraskolan (mellanstadium) är syskonskolor (nästan bredvid varandra) i Ljungsbro, straxt utanför Linköping, som lyckas mycket väl med sitt uppdrag. På våra skolor har vi en trygg, lugn och studiefokuserad skolvardag. Vi tror på små skolor med små klasser (ca 20 elever per klass) och hög lärartäthet, där ledorden är engagemang, trygghet och resultat. Hos oss ger vi alla elever reella förutsättningar att lyckas bättre med sin skolgång. Hos oss får du reella möjligheter att göra skolan till det den ska vara, en viktig plats i våra elevers dagliga varande. Våra skolor har fått särskilt positiva omdömen när det gäller trygghet och studiero.
Småskolan & Eraskolan har ca 145 elever och drygt 20 anställda. Här finns en trygg och långsiktig skolledning, samt engagerade och professionella kollegor.
Till Småskolan/Eraskolan söker vi nu en både medicinskt och pedagogiskt intreserad elevassistent. Tjänsten utgår från en elev, men omständigheterna gör att du också kommer att vara en tillgång även för andra elever. Med medicinskt intresse tänker vi att du har en ådra av omhändertagande/omvårdnad med dig. Kanske har du någon form av medicinsk utbildning, men det är inte på något sätt ett krav. Du har också ett pedagogiskt intresse - ett intresse för lärandet som sker i ett klassrum och vill vara med som en aktiv del när kunskapandet är igång.
Som elevassistent tänker vi att du är en trygg person, både i ditt grunduppdrag för en enskild elev men också i mötet med kollegor, andra elever och föräldrar.
Här får du arbeta på en skola med fina kollegor i ett drivet arbetslag. Arbetet innehåller gängse elevassistentuppgifter, i en miljö som ger goda möjligheter att göra ett bra arbete. En arbetsplats att trivas och utvecklas på.
Du är en framåt person som, om du inte redan har det, vill träna ditt öga för att möta eleverna både ur ett kunskapsperspektiv och ur perspektivet att se varje individ. Du är beredd att "rycka in" och ta ansvar över enskilda situationer, utifrån vad detta uppdrag innebär. Kanske har du någon form av erfarenhet av arbete i grundskolan och nu är sugen på att vidareutvecklas i ditt arbete eller också är du öppen för nya utmaningar som du vill genomföra med god kvalitet, i positivt samarbete med kollegorna. Du har både ett personligt driv och är noggrann när du arbetar. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga kvalifikationer.
På Småskolan/Eraskolan arbetar vår personal nära tillsammans, i en miljö med trygghet och studiero, för att forma en skolvardag av hög kvalité, där vi hjälps åt med stort och smått för en bra arbetsvardag tillsammans.
Vi tar tacksamt emot din ansökan, inklusive personligt brev och CV, via e-post, gärna så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@smaskolan.se Arbetsgivarens referens
