Elektronikutvecklare till Tekniktungt Konsultbolag - Inhouse
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-06-08
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Vill du arbeta med utveckling av avancerade elektroniklösningar i ett konsultbolag där du får följa produkter från idé till färdig lösning? Här erbjuds du möjligheten att arbeta med en stor variation av kunder, tekniker och branscher – samtidigt som majoriteten av projekten genomförs inhouse tillsammans med kunniga kollegor.
OM ROLLEN:
Som Elektronikutvecklare kommer du att arbeta med utveckling av inbyggda system, elektronikdesign och produktutveckling i nära samarbete med kunder och kollegor. Projekten omfattar ofta hela utvecklingskedjan – från koncept och prototyper till industrialisering och volymproduktion. Du kan exempelvis arbeta med kretskort som kombinerar USB, Bluetooth, 5G, sensorer och kraftelektronik, där varje projekt innebär nya tekniska utmaningar och nya produkter att sätta sig in i.
Företaget är ett ingenjörsdrivet konsultbolag med stor passion för elektronik- och mjukvaruutveckling. Från kontoret i centrala Lund hjälper de kunder att utveckla allt från innovativa startup-produkter till avancerade industrisystem för internationella företag. Projekten sträcker sig över många olika områden, vilket innebär att du kontinuerligt får möjlighet att lära dig nya tekniker och bygga bred kompetens inom elektronik och inbyggda system.
Till skillnad från många konsultbolag bedrivs cirka 85 procent av uppdragen inhouse i företagets egna lokaler och välutrustade elektroniklabb. Det ger dig möjlighet att arbeta nära kollegorna, dela kunskap och vara en del av ett starkt tekniskt sammanhang. Vissa uppdrag sker ute hos kund, både kortare och längre perioder, men ambitionen är alltid att hitta upplägg som fungerar för både medarbetare och projekt.
Rollen passar dig som uppskattar frihet under ansvar och som trivs i en miljö där du själv får driva ditt arbete framåt. Här finns inga detaljstyrda processer – istället förväntas du ta ansvar för dina projekt, samarbeta med kollegorna och vara nyfiken på att lära dig nytt. För rätt person erbjuds stora möjligheter att utvecklas, både tekniskt och professionellt.
VI SÖKER DIG SOM HAR: Minst tre års erfarenhet av elektronikutveckling
Relevant ingenjörsutbildning, gärna civilingenjör inom elektronik, datateknik eller liknande
Erfarenhet av kretsdesign och PCB-layout
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det inte nödvändigt, men meriterande om du erfarenhet/kunskap av:
MCU och MPU
Radio- och kommunikationslösningar
Sensorer
Kraftelektronik och högspänning
Snabba prototyper
Volymproduktion och industrialisering
Utöver teknisk kompetens värdesätts personliga egenskaper högt. De söker en person som är flexibel, lösningsorienterad och som ser möjligheter i nya utmaningar. Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är att du är nyfiken, tar ansvar och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya områden.
OM ANSTÄLLNINGEN:
I denna processen blir du direktanställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund
Kontaktperson: Daniel Andersson (daniel.andersson@friday.se
)
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAYPå Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
224 60 LUND Arbetsplats
Friday Kontakt
Senior Consultant Manager
Daniel Andersson daniel.andersson@friday.se +46761718286 Jobbnummer
9953680