Elektronikmontörer till välkänd kund i Borås | Heltid
2025-08-18
Är du noggrann, teknikintresserad och vill arbeta i en stimulerande miljö? Nu söker vi engagerade elektronikmontörer till en välkänd kund i Borås. Oavsett om du är erfaren inom elektronikmontering eller ny i branschen erbjuder vi en chans att utvecklas och bli en del av ett starkt team. Här får du arbeta med spännande produkter, hög kvalitet och modern teknik. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kund.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som elektronikmontör blir du en nyckelperson i en spännande produktionsmiljö - där ditt arbete verkligen gör skillnad i våra kunders slutresultat. Exempel på arbetsuppgifter kommer vara lödning, montering och att reparera kretskort.Övrig information
* Placeringsort: Borås
* Arbetstider: Dagskift
* Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
* Start för uppdraget: Omgående
Är du vår nästa stjärna?
Vi på Manpower söker dig som
* Har god svenska i både tal och i skrift
* Har god engelska i både tal och i skrift
* Har någon form av elbakgrund och/eller erfarenhet av montering sedan tidigare
Meriterande för tjänsten är:
* Körkort och tillgång till bil
* Erfarenhet av montering av mindre produkter med krav på finmotorik
* Erfarenhet av ritningsläsning
* Erfarenhet av manuell lödning
* Teknisk utbildning
* Certifieringar av IPC610, IPC7711 eller IPC7721
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hedda Seebass Svensson, via hedda.seebass.svensson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
