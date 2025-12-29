Elektronikmontörer till kund i Brunna
2025-12-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Stockholm
, Sigtuna
, Huddinge
, Södertälje
Produktionsmedarbetare till kund i BrunnaPubliceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vår kund i Brunna är en ledande leverantör av elektroniklösningar för industri och fordon.
I ditt uppdrag kommer du att montera ihop elskåp, producera olika kablar till dessa och säkerställa att allt fungerar inför leverans.
Då vår kund verkar i miljöer med extrema väderförhållande är det viktigt att du som kandidat är van vid att följa tillverkningsprotokoll och dokumentera utfört arbete.Dina arbetsuppgifter
Montera och testa elektroniska komponenter och system
Utföra kvalitetskontroller
Följa produktionsrutiner
Bidra till ett effektivt och säkert produktionsflöde
Montera ihop kablar och kabelgrupperKvalifikationer
Noggrann och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete
God samarbetsförmåga
Kan följa instruktioner
Erfarenhet av produktion eller montering (meriterande)
Elkunskaper (starkt meriterande)
Förmåga att läsa ritningar och elscheman (starkt meriterande)
Kommunicerar på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Introduktion och utbildning
Utvecklingsmöjligheter inom produktion och kvalitet
Trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Arbetstid: Arbetet är förlagt vardagar 07:00 - 16:00 med viss möjlighet till flexibilitet.
Plats: Kungsängen
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
