Elektronikmontörer sökes till kund i Göteborg
Eterni Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-27
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, Mölndal
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Vi söker nu en noggrann och teknikintresserad elektronikmontör till ett uppdrag hos en väletablerad aktör inom elektronikproduktion i Göteborg.Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
I rollen som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering och tillverkning av elektroniska produkter där kvalitet och precision står i fokus. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Manuell lödning av kretskort och elektroniska komponenter.
Montering och efterbearbetning av elektronik.
Arbete med SMT-processer och selektiv lödning.
Visuell kontroll och kvalitetsgranskning av färdiga produkter.
Arbete enligt ESD-rutiner och högt ställda kvalitetskrav.
Detta är ett heltidsuppdrag med start så snart som möjligt och som inledningsvis löper till och med vecka 35, med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för elektronik och teknik. Du trivs med praktiskt precisionsarbete och förstår vikten av att arbeta metodiskt och kvalitetsmedvetet.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete.
Har kunskap inom manuell lödning och gärna erfarenhet av SMT eller selektiv lödning.
Är van att arbeta enligt ESD-rutiner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni och uthyrd till vår kund i Göteborg. Uppdraget startar omgående och löper till vecka 35 med goda chanser till förlängning för rätt person.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Plats: Göteborg
Start: Omgående
Arbetstider: Måndag–fredag dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Carina Johansson carina.johansson@eterni.se Jobbnummer
9982035