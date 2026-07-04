Elektronikmontör till spännande teknikföretag i Borås
Manpower Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Borås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Borås
2026-07-04
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Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar att arbeta med elektronik? Vill du vara en del av ett innovativt företag där kvalitet, teknik och utveckling står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig! Manpower söker nu en Elektronikmontör till ett välkänt teknikföretag i Borås. Här får du chansen att arbeta med avancerad elektronik, utveckla dina tekniska kunskaper och bli en viktig del av ett engagerat team.
Ort: Borås
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultuppdrag på 6 månader med mycket goda möjligheter till förlängning
Arbetstid: Heltid, dagtid
Om rollen som Elektronikmontör
I rollen som elektronikmontör arbetar du med montering, felsökning och reparation av elektronikprodukter i en modern produktionsmiljö. Du kommer att arbeta med högkvalitativa produkter där precision, kvalitet och tekniskt kunnande är avgörande.
Du blir en viktig del av produktionen och arbetar både självständigt och tillsammans med kunniga kollegor i ett team som präglas av samarbete och problemlösning.Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Montering av elektronikkomponenter och kretskort
Lödning och arbete med små detaljer
Reparation och felsökning av elektronik
Ritningsläsning och arbete enligt instruktioner
Kvalitetskontroller av färdiga produkter
Bidra till ständiga förbättringar av produktionsprocesser
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, elektronik och praktiskt arbete. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med arbetsuppgifter där precision och finmotorik är viktiga framgångsfaktorer.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Tekniskt nyfiken och lösningsorienterad
Ansvarstagande och självständig
En lagspelare som bidrar till god stämning på arbetsplatsen
Bekväm med att följa instruktioner och arbeta strukturerat
Vi söker dig som har
El- eller elektronikbakgrund genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du även har erfarenhet av elektronikmontering, erfarenhet av lödning och arbete med kretskort, erfarenhet av finmekaniskt arbete eller montering av små komponenter, kunskaper i ritningsläsning, teknisk utbildning inom el, elektronik eller automation, erfarenhet från tillverkningsindustri eller elektronikproduktion, erfarenhet av renrumsarbete
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
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För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Ryssnäsgatan 3, 504 64 Borås (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Mathilda Larsson mathilda.larsson@manpower.se Jobbnummer
9992567