Elektronikmontör till högteknologiskt industriföretag i Göteborg
2025-10-16
Om företaget Vår kund är ett ledande teknikföretag inom försvars- och säkerhetsindustrin, med uppdrag att utveckla lösningar som bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Med flera tusen medarbetare i Sverige och runt om i världen utvecklar företaget avancerade produkter och system som används i kritiska applikationer för övervakning, kommunikation och skydd. Här erbjuds du en kreativ och professionell arbetsmiljö där teknik, kvalitet och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter Som elektronikmontör blir du en del av ett kunnigt och engagerat team som arbetar med montering, lödning och testning av avancerade elektronikprodukter. Du samarbetar nära utvecklings- och produktionsteknikavdelningen och bidrar till både serieproduktion och framtagning av nya prototyper.
Arbetet är varierande och kräver ett stort mått av noggrannhet, kvalitetstänk och tekniskt intresse. Du arbetar enligt ESD- och IPC-standard och är en viktig del av det löpande förbättringsarbetet inom produktionen. Exempel på arbetsuppgifter:
- Lödning, kabeltillverkning, montering och avsyning av elektronikprodukter - Läsning och tolkning av ritningar och produktionsunderlag på svenska och engelska - Felsökning, modifiering och förbättring av befintliga produkter - Dokumentation och hantering av eventuella avvikelser - Arbete enligt gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder (ESD, IPC)
Arbetstiden är dagtid och tjänsten är placerad i Göteborg.
Din profil Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och tillverkning. Dina personliga egenskaper är viktiga och stor vikt läggs vid samarbetsförmåga samt att vara lyhörd inom organisationen. Företaget befinner sig i ett läge där verksamheten förändras och utvecklas. Arbetet kräver att du är noggrann som person och har en stor kvalitetsmedvetenhet. För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du: - Har utbildning inom elektronik eller inom det tekniska området - Har erfarenhet inom el och/eller montering - Är praktiskt lagd och hanterar ritningsläsning - Har erfarenhet av arbete med hantering av kretskort
Meriterande: - Utbildning alt erfarenhet av arbete enl IPC A-610 eller IPC A-620 - Lödcertifikat (FSD 5115 eller motsvarande) - Erfarenhet av avancerade elektronik och mekanikkonstruktioner. - Erfarenhet att arbeta med administrativa planeringssystem (MPS) - Utbildning i ESD eller kännedom om dess påverkan och risker på elektronik. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss med målet att gå över till kund. Den planeras starta så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Om du känner att tjänsten är rätt för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urvalet kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Josefine Thorin, på josefine.thorin@skill.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Josefine Thorin josefine.thorin@skill.se 0721-410164 Jobbnummer
