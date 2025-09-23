Elektronikmontör sökes till kund i Hässleholm
Vi söker nu en driven elmontör till vår kund i Hässleholm. Det är ett långsiktigt uppdrag på heltid med goda chanser att kunden tar över anställningen. Arbetstider dagtid 07-16. Arbetet utförs i grupp samt självständigt.
Profil & bakgrund
Vi söker dig med rätt inställning och driv. Som person är du punktlig, har ett bra ordningssinne, är noggrann och kan hantera högt tempo. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkningsindustrin och meriterande om du har erfarenhet att arbeta med el.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B körkort samt truckkort med behörighet B är meriterande.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
