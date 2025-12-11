Elektronikmontör - heltidstjänst med arbete i både Sverige och Rumänien
2025-12-11
Har du intresse för elektronik och kan rumänska? Här får du arbeta med montering och test av kretskort samtidigt som du får möjlighet att resa till Rumänien och stötta teamet i uppstarten av den nya produktionen.
Vi söker en engagerad elektronikmontör till vår kund i Mölndal. Företaget befinner sig i en expansiv fas och behöver skickliga medarbetare som kan bidra till en effektiv och kvalitativ produktion. Arbetet omfattar montering, provning, felsökning och manuell lödning av kretskort - bland annat till styrsystem.
En del av produktionen på företaget ska flyttas till Rumänien och i denna tjänst kommer du därför att arbeta både i Sverige och Rumänien. Du kommer att fungera som en länk mellan produktionerna och bidra till bra kommunikation. Du kommer även ansvara för upplärning av nya kollegor.
Tillträde i tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna är främst dagtid måndag-fredag, men andra arbetstider kan förekomma.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elektronik och teknik samt en nyfikenhet på kretskortstillverkning. Du är praktiskt lagd, har god fingerfärdighet och trivs med noggrant och detaljerat arbete. För att lyckas i rollen behöver du också vara kommunikativ och ha en pedagogisk förmåga, då du kommer att arbeta med upplärning av kollegor.
Krav för tjänsten:
• Språkkunskaper: god svenska, engelska och rumänska
• Erfarenhet av komponentmontering på kretskort
• Lödkunskaper
• Erfarenhet av prövning och felsökning av elektronik
Låter det här som något för dig? Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum, sök redan idag!
