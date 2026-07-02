Elektronikkonstruktör med inriktning mot optik och optomekanik
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2026-07-02
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som en del av vår sektion kommer du att bidra med elektronikkonstruktioner till samtliga projekt med elektronikinnehåll. I rollen kommer du att arbeta med konstruktion inom elektronikområdet för våra vapensystem, men även med civila tillämpningar inom områden som övervakning och säkerhet.
Vi söker framför allt kompetens inom optik, optoelektronik och optomekanik. Vi ser gärna att du har förståelse för hur elektronik och optik integreras i precisionsmekaniska lösningar för våra produkter, såsom sikten och optiska zonrör.
Dina arbetsuppgifter omfattar hela utvecklingskedjan - från kravhantering och konstruktion till färdig produkt. Du har dessutom goda möjligheter att utvecklas inom det område som intresserar dig mest, med ett självklart fokus på att utveckla produkter med hög tillförlitlighet som fungerar i krävande miljöer med stora mekaniska påfrestningar och varierande temperaturer.
Arbetet bedrivs i projektform och innebär ett nära samarbete med andra teknikområden, såsom system, mekanik och programvara. Eftersom vi arbetar i teknikens absoluta framkant är det viktigt att du har goda kunskaper inom elektronikområdet. Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling och erbjuder ett brett utbud av utbildningar för att skapa framtidens specialister och ledare.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med konstruktion inom elektronikområdet, analys och problemlösning, tolkning och nedbrytning av krav samt stöttning vid test och verifiering. Arbetet omfattar även framtagning av specifikationer, designbeskrivningar och rapporter.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och trivs med att driva arbetet framåt. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du ser omväxlande arbetsuppgifter som en möjlighet att utvecklas, tar egna initiativ och har en öppen inställning till nya utmaningar.
Vi ser att du har en högskole- eller civilingenjörsexamen, några års erfarenhet av konstruktionsarbete samt praktisk erfarenhet inom systemteknik, elektronik och mätteknik.
Det är meriterande om du har kunskap i 3D CAD och erfarenhet av byggsätt för optik, elmekanik och precisionsmekanik. Produktkännedom och förståelse för byggsätt i krävande miljöer är också meriterande.
Din arbetsplats och ditt kontor är placerade i Karlskoga. Tjänsten kan innebära resor, både nationellt och internationellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9989852